На вибори в Раду буде 90 днів: у ЦВК розповіли, що відбуватиметься в Україні після війни

Заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик наголосив, що вибори зможуть провести лише після завершення воєнного стану. Після цього українці обиратимуть і президента, і нардепів, і місцеву владу, але не одночасно.

Related video

Під час воєнного стану проведення виборів неможливе, адже це заборонено Конституцією та законодавством. Однак, як пояснив Дубовик в ефірі "Ранок.LIVE" 26 червня, після закінчення війни почнеться зворотний відлік.

Про вибори в Україні — з 41:10

"Протягом 60 днів після завершення воєнного стану потрібно провести вибори. Тобто, місяць у центральній виборчій комісії на оголошення виборчого процесу і 2 місяці на, власне кажучи, виборчий процес і проведення виборів", — повідомив він.

Заступник голови ЦВК підтвердив, що фактично на парламентські вибори виділяється 90 днів. У випадку з президентськими виборами Верховна Рада зобов’язана протягом місяця призначити їх після завершення воєнного стану, і 90 днів дається на кампанію.

"Тобто у Центральної виборчої комісії у випадку виборів місцевих і народних депутатів буде 90 днів на організацію і підготовку, у випадку президентських — 120", — підкреслив Дубовик.

Однак він пояснив, що вибори не можна проводити в один день. Тому ці кампанії будуть розведені в часі, якщо попередньо не буде змінене законодавство.

"Одночасні вибори загальнонаціональні, три кампанії — не є можливими", — сказав заступник голови ЦВК.

З його слів, першими будуть вибори у Верховну Раду, адже вони не можуть бути відтерміновані — їх оголошує ЦВК і має на це чіткий термін. Протягом 90 днів, коли вони будуть проводитись, парламент може ухвалити постанову про призначення місцевих або президентських виборів — це вже буде політичне рішення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 24 червня заявив, що завжди готовий передати владу іншому лідеру. Він наголосив, що не матиме права залишатися, якщо український народ захоче його змінити.

11 квітня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що парламент готує Закон про післявоєнні вибори. Він пояснив, що вибори, які відбуватимуться після завершення воєнного стану, не підпадають під жодну кваліфікацію, тому потрібен окремий законодавчий акт.