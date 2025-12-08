США більше не будуть дурнями з чековою книжкою: Трамп-молодший зробив низку заяв щодо України

Старший син президента США виступив на форумі в Досі, де розповів про те, чим займається його батько, і озвучив ставлення Білого дому до Європи загалом і до України зокрема.

Дональд Трамп-молодший не має жодної офіційної посади в Білому домі, але і як чоловік його сестри Джаред Кушнер, постійно залучається до політичної діяльності. І фактично, його можна вважати рупором адміністрації Трампа. Фокус зібрав найцікавіше з його заяв.

Трамп-молодший розійшовся в Досі

Дональд Трамп-молодший заявив, що його батько "творець", який розуміє, що американська громадськість не збирається робити те, що робила роками, коли "ми були просто великими дурнями з чековою книжкою, які розв'язували всі світові проблеми", а більше ніхто не робив свій внесок.

Трамп-молодший повторив заяви свого батька про те, що Америка занадто довго несла за все відповідальність, не отримуючи вигоди для себе, але тепер це скінчилося.

Говорячи про Україну і війну, яку почала Росія, Дональд Трамп-молодший заявив, що це не головна проблема для США і для Республіканської партії, хоча про це говорив Мітч Макконнелл, глава Сенату США.

Він також заявив, що у Європи є план чекати, поки Росія збанкрутує, але, на його думку, це не план. І він знову повторив заяви свого батька про те, що всі країни НАТО повинні робити свій внесок, якщо вони зацікавлені, щоб Росія програла.

Трамп-молодший повторив твердження, що Пентагон бомбить у Карибському морі судна з наркотиками, хоча жодних доказів не було надано, і повторив, що демократи є більшою загрозою для США, аніж те, що відбувається в Україні та Росії.

Він навіть згадав війну в Афганістані, заявивши, що США фінансували моджахедів, які спровокували радикалізацію в цій країні.

Але потім все-таки повернувся до України і зробив ще низку заяв:

"Ми витратили там (в Україні — ред.) майже 300 мільярдів доларів, а тепер з'ясувалося, що помічник Зеленського перебуває під слідством за звинуваченням у корупції. Де аудит того, куди пішли ці гроші?".

"У Монако, де ми були з моєю прекрасною дівчиною, половина суперкарів Bugatti, Ferrari з українськими номерами".

"Я був в Україні 20 років тому. Тоді там не було такого достатку. І все ж ви бачите, як другу людину заарештовують за крадіжку сотень мільйонів доларів. Ви чуєте всі ці чутки про те, що відбувається".

"Вони дозволили тим, кого вони вважали селянським класом, вести ці війни. І в них не було стимулу зупинитися, тому що поки йшов грошовий поїзд, вони його крали, і ніхто нічого не перевіряв, ні лідери, ні ті, хто ухвалював рішення, не бачили причин для миру".

"Нічим не відрізняються від Путіна. У цих війнах брали участь не сини олігархів. Туди відправили людину з Сибіру. І вона використовувала війну для відновлення своєї виробничої бази. Було абсолютно очевидно, що введені нами санкції нічим не допомогли. Вони лише підстьобнули ціни на нафту, що дало йому змогу, по суті, оплачувати війну за рахунок різниці цін на нафту й одночасно нарощувати свою виробничу базу".

"Ні в кого не було стимулу сісти за стіл переговорів. Зеленський знав, що більше не виграє вибори".

"В Україні величезна проблема з корупцією, вона була набагато більш корумпованою країною, ніж Росія, за дорученням уряду США до цієї війни".

"Зеленський став майже божеством, особливо для лівих".

Наостанок Трамп-молодший заявив, що його батько унікальний, тому що ніхто не знає, що він збирається зробити: "Він непередбачуваний. Він не слідує правилам кожного клоуна, який десятиліттями був бюрократом".

Варто зазначити, що Дональд Трамп-молодший справді приїжджав в Україну 2008 року напередодні Євро-2012. У той час Трамп-молодший обіймав посаду виконавчого віце-президента The Trump Organization. Компанія шукала можливості для інвестицій у нерухомість напередодні Євро-2012. Трампи розглядали можливість будівництва готелю і гольф-клубу в Києві, а також цікавилися проектами в Ялті. В інтерв'ю Дональд Трамп-молодший говорив, що Київ йому сподобався, але відзначав складнощі з пошуком підходящих земельних ділянок і бюрократію.

