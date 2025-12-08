США больше не будут дураками с чековой книжкой: Трамп-младший сделал ряд заявлений по Украине

Старший сын президента США выступил на форуме в Дохе, где рассказал о том, чем занимается его отец и озвучил отношение Белого дома к Европе в целом и к Украине в частности.

Дональд Трамп-младший не имеет никакой официальной должности в Белом доме, но и как муж его сестры Джаред Кушнер, постоянно вовлекается в политическую деятельность. И фактически, его можно считать рупором администрации Трампа. Фокус собрал самое интересное из его заявлений.

Трамп-младший разошелся в Дохе

Дональд Трамп-младший заявил, что его отец "созидатель", который понимает, что американская общественность не собирается делать то, что делала годами, когда "мы были просто большими дураками с чековой книжкой, которые решали все мировые проблемы", а больше никто не вносил свой вклад.

Трамп-младший повторил заявления своего отца про то, что Америка слишком долго несла за все ответственность, не получая выгоду для себя, но теперь это кончилось.

Відео дня

Говоря об Украине и войне, которую начала Россия, Дональд Трамп-младший заявил, что это не главная проблема для США и для Республиканской партии, хотя об этом говорил МИтч Макконнелл, глава Сената США.

Он также заявил, что у Европы есть план ждать, пока Россия обанкротится, но, по его мнению, это не план. И он снова повторил заявления своего отца о том, что все страны НАТО должны вносить свой вклад, если они заинтересованы, чтобы Россия проиграла.

Трамп-младший повторил утверждение, что Пентагон бомбит в Карибском море суда с наркотиками, хотя никаких доказательств не было предоставлено и повторил, что демократы являются большей угрозой для США, нежели то, что происходит в Украине и России.

Он даже вспомнил войну в Афганистане, заявив, что США финансировали моджахедов, которые спровоцировали радикализацию в этой стране.

Но потом все-таки вернулся к Украине и сделал еще ряд заявлений:

"Мы потратили там (в Украине – ред.) почти 300 миллиардов долларов, а теперь выяснилось, что помощник Зеленского находится под следствием по обвинению в коррупции. Где аудит того, куда ушли эти деньги?".

"В Монако, где мы были с моей прекрасной девушкой, половина суперкаров Bugatti, Ferrari с украинскими номерами".

"Я был в Украине 20 лет назад. Тогда там не было такого изобилия. И все же вы видите, как второго человека арестовывают за кражу сотен миллионов долларов. Вы слышите все эти слухи о том, что происходит".

"Они позволили тем, кого они считали крестьянским классом, вести эти войны. И у них не было стимула остановиться, потому что пока шел денежный поезд, они его воровали, и никто ничего не проверял, ни лидеры, ни те, кто принимал решения, не видели причин для мира".

"Ничем не отличаются от Путина. В этих войнах участвовал не сыновья олигархов. Туда отправили человека из Сибири. И он использовал войну для восстановления своей производственной базы. Было совершенно очевидно, что введенные нами санкции ничем не помогли. Они лишь подстегнули цены на нефть, что позволило ему, по сути, оплачивать войну за счет разницы цен на нефть и одновременно наращивать свою производственную базу".

"Ни у кого не было стимула сесть за стол переговоров. Зеленский знал, что больше не выиграет выборы".

"В Украине огромная проблема с коррупцией, она была гораздо более коррумпированной страной, чем Россия, по поручению правительства США до этой войны".

"Зеленский стал почти божеством, особенно для левых".

Напоследок Трамп-младший заявил, что его отец уникален, потому что никто не знает, что он собирается сделать: "Он непредсказуем. Он не следует правилам каждого клоуна, который десятилетиями был бюрократом".

Стоит отметить, что Дональд Трамп-младший действительно приезжал в Украину в 2008 году в преддверии Евро-2012. В то время Трамп-младший занимал пост исполнительного вице-президента The Trump Organization. Компания искала возможности для инвестиций в недвижимость в преддверии Евро-2012. Трампы рассматривали возможность строительства гостиницы и гольф-клуба в Киеве, а также интересовались проектами в Ялте. В интервью Дональд Трамп-младший говорил, что Киев ему понравился, но отмечал сложности с поиском подходящих земельных участков и бюрократию.

Напомним, администрация Дональда Трампа обнародовала новую стратегию безопасности США, которая вызвала возмущение европейцев с одной стороны и аплодисменты Кремля — с другой.

Также Фокус публиковал мнение о том, как стареющий Дональд Трамп переложил часть своих президентских обязанностей на своего зятя Джареда Кушнера и на свою дочь Иванку Трамп.