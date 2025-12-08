Удар по Европе, реверанс Кремлю: что показала и скрыла новая стратегия безопасности Соединенных Штатов

Администрация Дональда Трампа обнародовала новую стратегию безопасности США, которая вызвала возмущение европейцев с одной стороны и аплодисменты Кремля — с другой. Почему содержание документа разожгло нешуточные дискуссионные страсти и поставило ребром вопрос сохранения евроатлантического единства, выяснял Фокус.

В своей новой стратегии безопасности, среди прочего, США фиксируют стремление к тому, чтобы НАТО не воспринимался как "постоянно расширяющийся альянс". Собственно об этом говорится в стратегии национальной безопасности, обнародованной недавно на сайте Белого дома. В документе одной из целей внешней политики официального Вашингтона указано "положить конец представлению о НАТО как об альянсе, который постоянно расширяется, и предотвратить такое развитие событий".

В числе других приоритетов безопасности США зафиксированы "переговоры по быстрому прекращению боевых действий в Украине и уменьшению риска конфронтации России с другими странами Европы". Кроме того, в документе указано, что европейцы считают Россию "экзистенциальной угрозой, а урегулирование отношений Европы и РФ потребует дипломатического привлечения США". При этом сама Америка стремится восстановить "стратегическую стабильность" в отношениях с РФ, говорится в документе.

Важно отметить, что документ содержит критику Европейского Союза (ЕС), в частности за "цензурирование свободы слова и подавление политической оппозиции". Также обращает на себя внимание тот факт, что в новой американской стратегии употребляется термин "украинская война", а не российско-украинская.

В Москве восприняли с оптимизмом положения новой стратегии по нацбезопасности США. В частности, в воскресенье, 7 ноября общаясь с рос пропагандистами, пресс-секретарь Путина Песков отметил, что там "присутствуют формулировки против конфронтации, в сторону диалога и развития добрых отношений США и России". "Это, с одной стороны, хорошо. Но с другой стороны, мы знаем, что бывает такое, что все очень красиво и концептуально написано, но то, что у них называется deep state, делает все иначе. Поэтому нам нужно очень внимательно следить за тем, как реализуют эту концепцию", — отметил спикер Кремля. В свою очередь заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил документ за "реальную оценку многих современных вызовов". Отдельно Медведев добавил, что ему это похоже на "попытку разворота большого корабля, который долго шел по инерции и наконец решил изменить курс". "Впервые за много лет Вашингтон откровенно говорит о необходимости восстанавливать стратегическую стабильность в Евразии и налаживать отношения с Россией", — констатировал он. Между тем документ раскритиковали в целом ряде ведущих европейских стран, в частности в Германии и Франции.

Почему стратегия безопасности Трампа ставит под угрозу евроатлантическое единство

Каждый президент США, отмечает в разговоре с Фокусом ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус, за время своей каденции издает свою стратегию безопасности США с тем, чтобы дать ориентир того, в каком направлении будет двигаться страна. Только что опубликованной стратегией, по мнению эксперта, президент Трамп делает прямой намек на "феерическое выступление Джей Ди Венса на февральской Мюнхенской конференции по безопасности, где тот сказал, мол, Штаты — отдельно — Европа — Отдельно".

"В данном случае речь идет об отхождении от евроатлантического единства и возвращении к доктрине Монро. То есть, США пока не интересует Европа, Азия или Африка — их интересует только Северная и Южная Америка. Учитывая это, возникает логичный вопрос о дальнейшем существовании Североатлантического Альянса (НАТО — Фокус). Трамп, как человек, который хочет разрушить все в этом мире, среди прочего, хочет разрушить и НАТО. Поэтому, если моделируем ситуацию о возможном нападении на страны Балтии, Польшу или Финляндию, можем констатировать отсутствие американской реакции. Иначе говоря, Вашингтон сегодня может, отмахнувшись, сказать, мол, мы не считаем это все соответствующим нашей обновленной стратегии безопасности", — подчеркивает аналитик.

В общем, новую стратегию безопасности Соединенных Штатов Иван Ус считает максимально яркой демонстрацией того, что США отходят от своей роли "мирового полицейского", что априори ставит под прямую угрозу евроатлантическое единство.

"Лично я разделяю мнение о том, что Европе в конце концов следует прекратить ориентироваться и надеяться на Трампа, а стоит создавать свои блоки и в перспективе ограничиваться не только поставками вооружения Украине, но и прямо привлекать своих военных. Считаю, что трамповская доктрина безопасности подтолкнет европейцев к такой дискуссии, но не думаю, что по состоянию на сейчас они реально к этому готовы. Зато, что Гитлер когда-то, что Путин сейчас, когда получают такие позиционные подарки, не говорят "Спасибо", а говорят: "Дайте еще", — акцентирует Иван Ус намекая на то, что новая линия безопасности Вашингтона только разожжет геополитические аппетиты Москвы.

"Досадная нерешительность Европы в конце концов привела к политике ожидания 20 января 2029 года, когда Трамп покинет Овальный кабинет и может появиться новая реальность, в том числе относительно линии Америки относительно веса и значения НАТО", — заключает Иван Ус.

Какой должна была бы быть адекватная реакция европейцев на доктрину безопасности США

Россияне восхваляют новую стратегию нацбезопасности США, так как де-факто документ выполняет ранее озвученные РФ требования, считает политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук.

"Россияне много лет повторяли мантру о многополярном мире и вот наконец это требование фактически реализовалось. Кроме того, яркими красками заиграла еще одна "хотелка" РФ о запрете на расширение НАТО. Грубо говоря, не полностью, но частично американская администрация таки выполняет геополитические кремлевские ультиматумы. При этом, если в самой стратегии безопасности в отношении Альянса достаточно осторожные формулировки, мол, европейцы должны брать на себя ответственность за собственную безопасность, то неформально, о чем свидетельствуют многочисленные утечки в западные медиа, американские генералы говорят европейцам, что после 2027 года вы уже точно сами, без нас", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Констатировав, что ключевая идея НАТО заключается в том, что все государства приходят на помощь друг другу в случае нападения на одно из них, политолог подчеркнул: "Именно эта идея собственно и создала НАТО и пока непонятно, как реально будут вести себя Соединенные Штаты, если такое нападение произойдет — будут защищать союзника или нет. Или, возможно, как некоторые из действующих американских чиновников уже намекает, США в такой ситуации будут только продавать Европе свое оружие, но очевидно, что такая тактика не сдержит Россию от нападения, например на Эстонию или Литву".

Между тем ключевой вывод, по мнению Петра Олещука, заключается в том, что сейчас Соединенные Штаты фактически снимают с себя всякую геополитическую ответственность и перестраивают идеологически свое видение собственного места в мире: "США больше не за демократию и другие ценности — они говорят, что диктатура и тирания — это вполне нормально... Нонсенс, но факт. По сути, сейчас речь идет об откате к XIX веку, где великие державы имеют четкие зоны влияния — это все то, чего хотел Путин".

Таким образом, резюмирует политолог, де-факто Путин добился того, что было главной геополитической целью России на протяжении многих десятилетий — многополярный мир с распределенными зонами влияния.Петр Олещук считает, что после обнародования новой стратегии безопасности США европейцам "по-хорошему" следовало бы созвать саммит Евросоюза (ЕС) и поставить на нем ключевой вопрос — о переформатировании этого блока в военно-политический альянс с соответствующей европейской армией, единым командованием и т.д.

Соответствующий шаг, акцентирует аналитик, можно было бы сделать не выходя при этом из НАТО и сотрудничая в рамках этого блока с США. При этом, если Штаты в рамках Альянса будут "заигрываться и неадекватно реагировать" "спорные вопросы" должны, настаивает политолог, переходить в совместное командование сил объединенной Европы. При таком раскладе европейцы, говорит аналитик, могли бы принять решение о поэтапном отказе от закупки американского оружия и замещении его на другие аналоги и "тогда бы Трамп спел бы совсем другую "песню".

В целом такой подход, резюмирует Петр Олещук, был бы почти идеальной формулой, которая вполне отвечала бы вызовам нынешних реалий. Между тем перспективы практической реализации очерченного сценария, по мнению аналитика, выглядят весьма призрачными из-за традиционной нерешительности ведущих европейских лидеров, которые, несмотря на угрожающие геополитические тучи, не отступают от своей позиции выжидания того, что все как-то рассосется само собой.