Може зайняти до 15 років: нардепка пояснила, чому не можна проводити онлайн-вибори

Україна не готова до проведення виборів онлайн, і це питання може посилити розкол у суспільстві.

Таку думку озвучила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Аліна Загоруйко під час засідання робочої групи з виборів, повідомляє канал "Новини. LIVE".

За її словами, навіть у такій розвиненій країні як Швейцарія ідея з онлайн-виборами провалилася.

"Парламентарії Швейцарії з приводу онлайн-голосування попросили нас не поспішати повторювати їхні помилки. Вони кілька разів пробували запускати онлайн-голосування, і щоразу воно було невдале. Ну і далі вони ці спроби повторюють, можливо, їхній бюджет їм це дозволяє", — зазначила депутатка.

Загоруйко нагадала, що торік у Берні проходила велика конференція, де обговорювали питання кіберзагроз і проведення онлайн-виборів. Після неї головною думкою було те, що кожна країна має право сама вирішувати, які вибори і в якому форматі проводити.

"Якщо ви вже вирішили проводити онлайн-голосування, то, будь ласка, не робіть це поспіхом. Підготуйте хорошу законодавчу базу, почніть якийсь пілотний проєкт, спочатку з маленької ділянки, потім масштабуйте це на рівень якогось села, містечка, округу. І цей процес може зайняти 5-10-15 років. І тільки потім, коли ви впевнені, що всі загрози нівельовані, тільки тоді ви можете приступати до такого методу голосування", — наголосила парламентарій.

Вона уточнила, що ця тема для українських депутатів не нова. Питання вивчали в комітетах і навіть замовляли дослідження Ради Європи.

"Висновок із дослідження цього такий, що Україна не готова на сьогоднішній день проводити онлайн-голосування", — пояснила депутатка.

Організація і проведення післявоєнних виборів в Україні — дуже складна тема, вважає вона:

"Там є настільки багато складних питань, і додавати ще одне питання, яке викликатиме розкол у суспільстві, не варто".

Вибори в Україні: що відомо на цей момент

Наприкінці грудня стало відомо, що в Україні розпочне роботу робоча група з підготовки законодавчих ініціатив щодо проведення виборів в умовах воєнного стану та в повоєнний період. До участі в роботі залучено представників парламенту, органів виконавчої влади, силових структур і ключових громадських організацій для обговорення нових правил проведення виборчого процесу.

Наразі до складу робочої групи вже включено близько 60 учасників, але до обговорення зможуть долучатися й інші зацікавлені особи без офіційного статусу.

23 грудня постановою Центральної виборчої комісії (ЦВК) було відновлено роботу "Державного реєстру виборців". Відомо, що базу даних громадян будуть оновлювати.

Зі свого боку в ОП заявили, що Україна наразі не має фінансових можливостей для організації виборів, адже державний бюджет працює в умовах глибокого дефіциту.

На початку січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада розглядає ймовірність того, що в Україні відбудуться вибори. За його словами, початок відліку 90 днів можливий тільки після узгодженого сторонами попереднього договору та за умови припинення вогню. Якщо ж цього не станеться, подальші кроки потрібно буде переглядати.