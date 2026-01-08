Может занять до 15 лет: нардеп объяснила, почему нельзя проводить онлайн-выборы

Украина не готова к проведению выборов онлайн, и этот вопрос может усилить раскол в обществе.

Такое мнение озвучила народная депутат от фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко во время заседания рабочей группы по выборам, сообщает канал "Новини. LIVE".

По ее словам, даже в такой развитой стране как Швейцария идея с онлайн-выборами провалилась.

"Парламентарии Швейцарии по поводу онлайн-голосования попросили нас не спешить повторять их ошибки. Они несколько раз пробовали запускать онлайн-голосование, и каждый раз оно было неудачное. Ну и дальше они эти попытки повторяют, возможно, их бюджет им это позволяет", – отметила депутат.

Загоруйко напомнила, что в прошлом году в Берне проходила большая конференция, где обсуждались вопросы киберугроз и проведение онлайн-выборов. После нее главной мыслью было то, что каждая страна вправе сама решать, какие выборы и в каком формате проводить.

"Если вы уже решили проводить онлайн-голосование, то, пожалуйста, не делайте это спешно. Подготовьте хорошую законодательную базу, начните какой-то пилотный проект, сначала с маленького участка, потом масштабируйте это на уровень какого-то села, городка, округа. И этот процесс может занять 5-10-15 лет. И только потом, когда вы уверены, что все угрозы нивелированы, только тогда вы можете приступать к такому методу голосования", – подчеркнула парламентарий.

Она уточнила, что эта тема для украинских депутатов не нова. Вопрос изучался в комитетах и даже заказывалось исследование Совета Европы.

"Вывод из исследования этого такой, что Украина не готова на сегодняшний день проводить онлайн-голосование", – объяснила депутат.

Организация и проведение послевоенных выборов в Украине – очень сложная тема, считает она:

"Там есть настолько много сложных вопросов, и добавлять еще один вопрос, который будет вызывать раскол в обществе, не стоит".

Выборы в Украине: что известно на данный момент

В конце декабря стало известно, что в Украине начнет работу рабочая группа по подготовке законодательных инициатив по проведению выборов в условиях военного положения и в послевоенный период. К участию в работе привлечены представители парламента, органов исполнительной власти, силовых структур и ключевых общественных организаций для обсуждения новых правил проведения избирательного процесса.

Сейчас в состав рабочей группы уже включено около 60 участников, но к обсуждению смогут участвовать и другие заинтересованные лица без официального статуса.

23 декабря постановлением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была возобновлена работа "Государственного реестра избирателей". Известно, что базу данных граждан будут обновлять.

В свою очередь в ОП заявили, что Украина сейчас не обладает финансовыми возможностями для организации выборов, ведь государственный бюджет работает в условиях глубокого дефицита.

В начале января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада рассматривает вероятность того, что в Украине состоятся выборы. По его словам, начало отсчета 90 дней возможно только после согласованного сторонами предварительного договора и при условии прекращения огня. Если же этого не произойдет, дальнейшие шаги нужно будет пересматривать.