"Украина не имеет ресурса финансировать выборы": в ОП назвали ключевые условия проведения голосования

Украина сейчас не обладает финансовыми возможностями для организации выборов, ведь государственный бюджет работает в условиях глубокого дефицита и сосредоточен на потребностях обороны и социальной защиты. Расчет стоимости избирательного процесса и поиск источников его финансирования должны стать задачей отдельной парламентской комиссии вместе с Центральной избирательной комиссией.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью журналистке Новини.LIVE отметил, что проведение выборов в нынешних условиях является чрезвычайно сложным и с финансовой, и с организационной точки зрения. По его словам, бюджет Украины остается дефицитным, а все имеющиеся ресурсы направлены на первоочередные задачи — усиление обороноспособности государства и финансирование социальных программ, которые должны смягчить последствия войны для граждан. Именно поэтому, подчеркнул он, Украина объективно не способна самостоятельно покрыть расходы на масштабный избирательный процесс.

Подоляк обратил внимание, что законодательство прямо запрещает проведение выборов во время военного положения, а общество сейчас не готово к электоральной кампании на фоне постоянных угроз безопасности. В то же время он отметил: если в рамках потенциального мирного соглашения будет гарантировано устойчивое прекращение огня, отсутствие ракетных и дроновых обстрелов и надежные предохранители безопасности, Украина готова рассматривать возможность изменений в законодательство для организации выборов.

По словам советника ОП, существуют три ключевых условия, без которых выборы невозможны:

первая — реальная безопасность по всей стране не только в день голосования, а в течение всего избирательного цикла, который может длиться несколько месяцев;

вторая — обеспечение избирательных прав военнослужащих: как права голоса, так и права быть избранными, ведь действующие условия не позволяют бойцам оставлять позиции для участия в агитации или голосовании;

третья — финансирование, поскольку из-за массового внутреннего и внешнего перемещения граждан кардинально изменились избирательные участки, списки избирателей и вся логистика процесса.

Отдельным вызовом Подоляк назвал участие в выборах украинцев, которые находятся за рубежом. Речь идет о 6-8 миллионах граждан, для которых необходимо создать прозрачный, контролируемый и защищенный механизм волеизъявления. Эти вопросы, по его словам, должны детально проработать парламентская рабочая группа и Центральная избирательная комиссия, с учетом всех рисков манипуляций и внешнего вмешательства.

Советник Офиса президента также предостерег от попыток России использовать тему выборов в пропагандистских целях. Он подчеркнул, что в РФ отсутствуют реальные демократические избирательные процедуры, альтернативность и контроль, а любые заявления об "украинских голосах" являются инструментом манипуляции, а не отражением реального волеизъявления.

Что касается возможных сроков подготовки к выборам, Подоляк подчеркнул, что никаких конкретных дедлайнов пока не существует. Все зависит от хода переговоров, готовности России согласиться на реальное прекращение огня и окончательного формата потенциального мирного соглашения.

Будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок

Комментируя перспективы участия Владимира Зеленского в предстоящих выборах, советник ОП отметил, что это личное решение президента, которое он должен озвучить сам. В то же время Подоляк не скрыл собственной позиции, заявив, что считает целесообразным баллотирование Зеленского на второй срок, поскольку тот глубоко вовлечен во все ключевые процессы и способен эффективно провести страну через переходный период от войны к послевоенному восстановлению в тесной координации с международными партнерами.

В завершение он добавил, что ряд чувствительных вопросов — в частности относительно избирательных прав отдельных категорий граждан — требует законодательного урегулирования и широкой общественной дискуссии. Только после этого, подчеркнул Подоляк, можно будет говорить о конкретных решениях и практических механизмах проведения выборов в Украине.

Напомним, что 23 декабря постановлением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была возобновлена работа "Государственного реестра избирателей".

Также Фокус писал, что Верховная Рада создает рабочую группу для подготовки возможных президентских выборов во время военного положения, рассматривая онлайн-голосование и голосование по почте как основные форматы.