"Україна не має ресурсу фінансувати вибори": в ОП назвали ключові умови проведення голосування

Україна нині не володіє фінансовими можливостями для організації виборів, адже державний бюджет працює в умовах глибокого дефіциту та зосереджений на потребах оборони й соціального захисту. Розрахунок вартості виборчого процесу та пошук джерел його фінансування мають стати завданням окремої парламентської комісії разом із Центральною виборчою комісією.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE наголосив, що проведення виборів у нинішніх умовах є надзвичайно складним і з фінансової, і з організаційної точки зору. За його словами, бюджет України залишається дефіцитним, а всі наявні ресурси спрямовані на першочергові завдання — посилення обороноздатності держави та фінансування соціальних програм, які мають пом’якшити наслідки війни для громадян. Саме тому, підкреслив він, Україна об’єктивно не здатна самостійно покрити витрати на масштабний виборчий процес.

Подоляк звернув увагу, що законодавство прямо забороняє проведення виборів під час воєнного стану, а суспільство нині не готове до електоральної кампанії на тлі постійних загроз безпеці. Водночас він зазначив: якщо в межах потенційної мирної угоди буде гарантоване стале припинення вогню, відсутність ракетних і дронових обстрілів та надійні безпекові запобіжники, Україна готова розглядати можливість змін до законодавства для організації виборів.

За словами радника ОП, існують три ключові умови, без яких вибори є неможливими:

перша — реальна безпека по всій країні не лише в день голосування, а протягом усього виборчого циклу, який може тривати кілька місяців;

друга — забезпечення виборчих прав військовослужбовців: як права голосу, так і права бути обраними, адже чинні умови не дозволяють бійцям залишати позиції для участі в агітації чи голосуванні;

третя — фінансування, оскільки через масове внутрішнє та зовнішнє переміщення громадян кардинально змінилися виборчі дільниці, списки виборців і вся логістика процесу.

Окремим викликом Подоляк назвав участь у виборах українців, які перебувають за кордоном. Йдеться про 6–8 мільйонів громадян, для яких необхідно створити прозорий, контрольований і захищений механізм волевиявлення. Ці питання, за його словами, мають детально опрацювати парламентська робоча група та Центральна виборча комісія, з урахуванням усіх ризиків маніпуляцій і зовнішнього втручання.

Радник Офісу президента також застеріг від спроб Росії використати тему виборів у пропагандистських цілях. Він наголосив, що в РФ відсутні реальні демократичні виборчі процедури, альтернативність і контроль, а будь-які заяви про "українські голоси" є інструментом маніпуляції, а не відображенням реального волевиявлення.

Що стосується можливих термінів підготовки до виборів, Подоляк підкреслив, що жодних конкретних дедлайнів наразі не існує. Все залежить від ходу переговорів, готовності Росії погодитися на реальне припинення вогню та остаточного формату потенційної мирної угоди.

Чи буде Зеленський балотуватися на другий термін

Коментуючи перспективи участі Володимира Зеленського у майбутніх виборах, радник ОП зазначив, що це особисте рішення президента, яке він має озвучити сам. Водночас Подоляк не приховав власної позиції, заявивши, що вважає доцільним балотування Зеленського на другий термін, оскільки той глибоко залучений у всі ключові процеси та здатен ефективно провести країну через перехідний період від війни до післявоєнного відновлення у тісній координації з міжнародними партнерами.

На завершення він додав, що низка чутливих питань — зокрема щодо виборчих прав окремих категорій громадян — потребує законодавчого врегулювання та широкої суспільної дискусії. Лише після цього, наголосив Подоляк, можна буде говорити про конкретні рішення й практичні механізми проведення виборів в Україні.

