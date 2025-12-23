Нардеп пояснив, чому онлайн-вибори в Україні приречені: "Величезні питання вже зараз"

Верховна Рада розпочала формування робочої групи для підготовки до можливого проведення виборів президента України в умовах воєнного стану. Серед можливих варіантів їх проведення: онлайн-голосування та голосування поштою.

Однак обидва ці способи — дуже погана ідея, заявив в ефірі каналу "Суперпозиція" Дмитро Микиша, внефракційний народний депутат XIX скликання, а також член Комітету Верховної Ради України з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

За його словами, нормально провести вибори онлайн неможливо.

"По-перше, це величезна ймовірність фальсифікацій. Усі розвинені країни, які це спробували, зрештою відмовилися від цієї ідеї. Це варто розуміти. Останній, хто це робив і в кого були величезні проблеми, — штат Каліфорнія (США), який рахував удвічі або втричі довше, кілька діб, якраз електронну частину голосування", — пояснив він.

Відео дня

Друга проблема — збереження анонімності голосування, що є ключовим принципом будь-якого виборчого процесу.

"А як це забезпечити під час онлайн-голосування? Тобто буде зрозуміло, хто за що голосував", — констатує депутат.

Та ж ситуація, упевнений він, — і з голосуванням поштою.

"Зрозумійте, одна з найголовніших речей, яка повинна по завершенню будь-яких виборів задовольнити абсолютно всіх і всередині країни, і, напевно, насамперед, за її межами, що ці вибори проведені чесно. Навіть якщо і є порушення, то не настільки глобальні та суттєві, щоб це вплинуло на підсумковий результат", — підкреслив Микиша.

Депутат зазначає, що наявність гарантій, що люди повірять у результати онлайн-голосування і голосування поштою, викликає величезні питання вже зараз.

Нагадаємо, 15 грудня Володимир Зеленський доручив депутатам підготувати законопроєкт про можливість проведення виборів в умовах воєнного стану. Серед змін, які хочуть розглядати, — можливість багатоденного голосування. Також термін виборчої кампанії становитиме 60 днів, як під час дострокових виборів президента.

Глава держави запевняє, що в Україні можна забезпечити проведення чесних і прозорих виборів. До того ж іноземні спостерігачі зможуть зафіксувати легітимність процесу.

Раніше заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик говорив, що вибори обійдуться Україні приблизно в $500 млн, що в 10 разів більше, ніж у 2019 році. Зі свого боку, Фокус розповідав, чим можуть обернутися для України вибори під час війни.