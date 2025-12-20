У 10 разів більше, ніж 2019 року: вибори в Україні можуть обійтися майже в $500 млн

Питання виборів, яке останніми місяцями активно обговорюється в суспільстві та політичних колах аж до міжнародного рівня, ускладнюється не тільки безпекою їхнього проведення, а й високою вартістю в поточних умовах.

Якщо останні президентські вибори у 2019 році обійшлися державі близько 2 млрд гривень, то майбутні можуть коштувати близько 20 млрд, сказав в інтерв'ю "РБК-Україна" заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

Причина — інфляція і нові умови.

За його словами, за базовими підрахунками ЦВК з урахуванням інфляції, вибори народних депутатів і місцеві вибори коштують у середньому 4-5 млрд гривень, тоді як президентська кампанія дорожча.

"Президентська кампанія коштує в півтора раза дорожче, якщо буде другий тур", — пояснив Дубовик.

Тобто вибори глави держави коштуватимуть 4-5 мільярдів гривень у першому турі. У разі другого туру доведеться викласти на його проведення 6,5-7 млрд гривень.

Із грошей на вибори близько 70% усіх витрат припадає на оплату праці членів окружних, дільничних і територіальних виборчих комісій. До бюджету не включено суми на видатки органів місцевого самоврядування на підготовку виборчих дільниць, приміщень та матеріального забезпечення. Причому йдеться як про підготовку виборчих дільниць в Україні, так і за кордоном, де зараз проживає дуже велика кількість наших громадян.

"З урахуванням витрат органів місцевого самоврядування, якщо ми говоримо про всі три види виборів, це приблизно 20 мільярдів гривень. Це умовна цифра, але вона жива — і це не менше", — підкреслив співрозмовник.

Раніше Дубовик заявляв, що в Україні зараз можуть функціонувати тільки 75% виборчих дільниць. Війна завдала українській виборчій інфраструктурі великої шкоди, і якщо провести вибори раніше, ніж за 6 місяців, "неможливо повністю гарантувати дотримання всіх міжнародних стандартів".

В опублікованому 9 грудня інтерв'ю президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори, тому що їх "давно не було". Американський лідер вважає, що українська влада "використовує війну" для відтягування переобрання президента і парламенту.

Президент України Володимир Зеленський того самого дня в Римі відповів на запитання журналістів про заклики Дональда Трампа провести вибори в Україні словами: "Я завжди готовий". Минулого тижня політик запевнив, що якщо між Україною і Росією буде досягнуто домовленості про перемир'я на певний необхідний термін, то вибори в Україні відбудуться.

Глава Кремля Володимир Птуїн під час учорашньої прямої лінії заявив, що Росія готова подумати над забезпеченням безпеки для проведення виборів в Україні.

Водночас у Верховній Раді поки що немає структурованого політичного діалогу щодо того, коли саме і в який спосіб будуть проведені перші післявоєнні вибори в Україні.

