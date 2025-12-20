В 10 раз больше, чем в 2019 году: выборы в Украине могут обойтись почти в $500 млн

Вопрос выборов, который в последние месяцы активно обсуждается в обществе и политических кругах вплоть до международного уровня, усложняется не только безопасностью их проведения, но и высокой стоимостью в текущих условиях.

Если последние президентские выборы в 2019 году обошлись государству около 2 млрд гривен, то предстоящие могут стоить около 20 млрд, сказал в интервью "РБК-Украина" заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.

Причина – инфляция и новые условия.

По его словам, базовым подсчетам ЦИК по учету инфляции, выборы народных депутатов и местные выборы стоят в среднем 4-5 млрд гривен, тогда как президентская кампания дороже.

"Президентская кампания стоит в полтора раза дороже, если будет второй тур", – объяснил Дубовик.

То есть выборы главы государства будут стоить 4-5 миллиардов гривен в первом туре. В случае второго тура придется выложить на его проведение 6,5-7 млрд гривен.

Відео дня

Из денег на выборы около 70% всех расходов приходится на оплату труда членов окружных, участковых и территориальных избирательных комиссий. В бюджет не включены суммы на расходы органов местного самоуправления на подготовку избирательных участков, помещений и материального обеспечения. Причем речь идет как о подготовке избирательных участков в Украине, так и за границей, где сейчас проживает очень большое количество наших граждан.

"С учетом расходов органов местного самоуправления, если мы говорим обо всех трех видах выборов, это примерно 20 миллиардов гривен. Это условная цифра, но она жива – и это не меньше", – подчеркнул собеседник.

Ранее Дубовик заявлял, что в Украине сейчас могут функционировать только 75% избирательных участков. Война нанесла украинской избирательной инфраструктуре большой ущерб, и если провести выборы раньше, чем за 6 месяцев, "невозможно полностью гарантировать соблюдение всех международных стандартов".

В опубликованном 9 декабря интервью президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы, потому что их "давно не было". Американский лидер считает, что украинские власти "используют войну" для оттягивания переизбрания президента и парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день в Риме ответил на вопрос журналистов о призывах Дональда Трампа провести выборы в Украине словами: "Я всегда готов". На прошлой неделе политик заверил, что если между Украиной и Россией будет достигнута договоренность о перемирии на определенный необходимый срок, то выборы в Украине состоятся.

Глава Кремля Владимир Птуин во время вчерашней прямой линии заявил, что Россия готова подумать над обеспечением безопасности для проведения выборов в Украине.

В то же время в Верховной Раде пока нет структурированного политического диалога о том, когда именно и каким образом будут проведены первые послевоенные выборы в Украине.

Напомним, какие сюрпризы ждут Зеленского после выборов.