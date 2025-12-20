Нелегитимный по умолчанию: какие сюрпризы ждут Зеленского после выборов

Вашингтон толкает Зеленского в ловушку нелегитимности. Речь идет о быстрых президентских выборах во время военного положения. Как стало известно — о выборах парламента и местного самоуправления речь не идет, потому что США этого не требуют. Нетрудно спрогнозировать следующие события, не дай Бог, такие выборы президента состоятся.

Поскольку будут фиксироваться многочисленные нарушения, потому что в такой короткий срок выборы трудно организовать идеально; ключевые оппоненты не смогут принять участие в выборах и из-за сжатых сроков и, например, из-за санкций на Порошенко; за рубежом 4–6 млн украинцев, и им трудно будет проголосовать (а если голосование в "Дії", то неизбежны обвинения в фальсификации, потому что это голосование никак не проконтролировать в принципе).

Відео дня

И уже через пару недель после таких выборов и Вашингтон, и Москва синхронно скажут, что Зеленский диктатор, который фальсифицировал волеизъявление, и фактически будут правы. Сейчас у Зеленского железобетонная легитимность — нормальные демократические выборы и конституционные основания не проводить выборы во время войны.

Зеленский не боится вызовов и хочет стать президентом еще раз. Играя на этом, манипуляторы из Вашингтона (не будем указывать, по чьей наводке) подталкивают Зеленского самому зайти в самоубийственную ловушку.

Гражданскому обществу, лидерам мнений и медиа стоит сбивать эти инициативы.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно