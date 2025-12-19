Для проведения выборов: Путин заявил, что Россия готова подумать над обеспечением безопасности

Президент России Владимир Путин заявил о том, что готов рассмотреть возможность обеспечения безопасности для Украины во время выборов.

В то же время он заявил о своих условиях — участие в выборах украинцев, которые живут в России. Об этом он сказал во время своей пресс-конференции, передает "ТАСС".

Путину задали вопрос о проведении выборов в Украине, в частности относительно того, как обеспечить безопасность во время голосований.

"Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность во время выборов в Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования", — заявил Путин.

В то же время он не рассказал о том, как обеспечить голосование украинских военных, которые находятся на линии фронта.

Зато он хочет, чтобы украинцы, проживающие на территории России, приняли участие в голосовании. Он не уточнил, идет ли речь о жителях оккупированных территорий.

Відео дня

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поручил депутатам подготовить законопроект о возможности проведения выборов в условиях военного положения. Среди изменений, которые хотят рассматривать, — возможность многодневного голосования. Также срок избирательной кампании во время выборов в условиях войны составит 60 дней, как при досрочных выборах президента.

А народный депутат Украины Вадим Галайчук заявил, что в Верховной Раде пока нет структурированного политического диалога о том, когда именно и каким образом будут проведены первые послевоенные выборы в Украине.

Напомним, что экс-замглавы ЦИК не исключает, что Владимир Зеленский может принять решение об отмене военного положения для проведения выборов.

Ранее Фокус рассказывал, чем могут обернуться для Украины выборы во время войны.