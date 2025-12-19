Задля проведення виборів: Путін заявив, що Росія готова подумати над забезпеченням безпеки

Президент Росії Володимир Путін заявив про те, що готовий розглянути можливість забезпечення безпеки для України під час виборів.

У той же час він заявив про свої умови — участь у виборах українців, які живуть в Росії. Про це він сказав під час своєї пресконференції, передає "ТАСС".

Путіну поставили питання щодо проведення виборів в Україні, зокрема щодо того, як забезпечити безпеку під час голосувань.

"Ми готові подумати над тим, щоб забезпечити безпеку під час виборів в Україні. Хоча б утриматись від ударів вглиб території у день голосування", — заявив Путін.

У той же час він не розказав про те, як забезпечити голосування українських військових, які перебувають на лінії фронту.

Натомість він хоче, аби українці, які проживають на території Росії, взяли участь в голосуванні. Він не уточнив, чи йдеться про мешканців окупованих територій.

Відео дня

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський доручив депутатам підготувати законопроєкт щодо можливості проведення виборів в умовах воєнного стану. Серед змін, які хочуть розглядати, — можливість багатоденного голосування. Також термін виборчої кампанії під час виборів в умовах війни складе 60 днів, як при дострокових виборах президента.

А народний депутат України Вадим Галайчук заявив, що у Верховній Раді наразі немає структурованого політичного діалогу про те, коли саме та у який спосіб будуть проведені перші повоєнні вибори в Україні.

Нагадаємо, що ексзамголови ЦВК не виключає, що Володимир Зеленський може прийняти рішення про скасування воєнного стану для проведення виборів.

Раніше Фокус розповідав, чим можуть обернутися для України вибори під час війни.