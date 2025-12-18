Будуть "унікальними": нардеп розкрив, чи готуються у Раді до виборів в Україні

Наступні вибори в Україні повинні стати "унікальними", оскільки для того, щоб їх реалізувати, доведеться змінювати законодавство.

Водночас у Верховній Раді наразі немає структурованого політичного діалогу про те, коли саме та у який спосіб будуть проведені перші повоєнні вибори в Україні. Про це розповів народний депутат України Вадим Галайчук в етері "Еспресо".

Політик зазначив, що наразі було здійснено кілька спроб підійти детальніше до питання наступних виборів, однак наразі ніхто не знає, коли їх можна буде організувати.

"Ніхто не знає, коли обставини дозволять проводити вибори. Це, звичайно, не знімає з нас обов'язку займатися з'ясуванням питань, які необхідно буде вирішити для того, аби такі вибори можна було провести, як тільки обставини будуть дозволяти", — пояснив Галайчук.

За його словами, у Верховній Раді зіткнулися з різною реакцією на питання виборів, яку виявляли як самі українці, так і партнери.

"Ми бачили різну реакцію, що з боку народу України, що з боку наших партнерів, ну та і власне і колеги у парламенті теж, будемо так говорити, досить нервово деколи реагували на ті чи інші спроби", — зазначив нардеп.

Політик пояснив, що йдеться зокрема про спроби з'ясувати технічні питання — ті, до прикладу, що стосуються можливості забезпечення українцям за кордоном можливості зробити вибір. За словами Галайчука, це "політично заважало", оскільки народні обранці більше займалися питаннями про те, коли та як це збираються зробити, а не самим опрацюванням технічних питань, які були важливішими.

"Тому на сьогоднішній день немає у Верховній Раді якогось такого структурованого діалогу політичного стосовно того, як, а дуже важливо — коли ми проводимо вибори", — наголосив політик.

Нардеп додав, що наступні вибори, які проведуть в Україні, будуть "унікальними", оскільки для них доведеться змінювати законодавство.

"А це будуть унікальні вибори, вже всі погодилися з тим, що за того законодавства, яке зараз діє, не можна буде провести вибори, треба обов'язково буде вносити до нього зміни", — зазначив Галайчук.

Він також розкрив, що поки що тривають розмови та "експертні обговорення" цих питань. Проте досі чіткого проєкту законодавчих ініціатив щодо виборчого процесу немає.

