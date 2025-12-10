Більше за 90 днів: в ЦВК відповіли, скільки часу треба на підготовку чесних виборів в Україні

В Україні наразі можуть функціонувати лише 75% виборчих дільниць. За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для підготовки чесних і вільних виборів за міжнародними стандартами знадобиться щонайменше пів року.

На питання про перспективи проведення виборів в Україні заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик відповів у коментарі CNN, опублікованому 10 грудня. Він зазначив, що війна завдала українській виборчій інфраструктурі великої шкоди, і якщо провести вибори раніше, ніж за 6 місяців, "неможливо повністю гарантувати дотримання всіх міжнародних стандартів".

Журналісти наголосили, що під час дії воєнного стану в Україні немає регуляторної бази для проведення голосування.

Медіа передало слова президента України Володимира Зеленського про те, що вибори можна буде провести протягом наступних 60-90 днів, але лише в тому випадку, якщо українцям буде гарантовано безпеку.

Автори матеріалу навели дані Організації об'єднаних націй, згідно з якими понад 5,9 млн українських біженців перебувають за кордоном, а ще 4,4 млн переміщені всередині країни, тому перевірка реєстрації виборців буде складною задачею. Крім того, близько мільйона українців служать і навряд чи зможуть віддати свій голос без гарантованого припинення бойових дій. Також перешкодою для проведення виборів є те, що деякі частини України лишаються під окупацією РФ, а решту території росіяни щодня обстрілюють дронами та ракетами.

Американські журналісти зазначили, що сумніви щодо легітимності президента України Володимира Зеленського є наріжним каменем російської пропаганди. Ці наративи іноді озвучували представники американського уряду, а нещодавно висловив і президент США Дональд Трамп. Коли прихильники виборів наполягають, що пропагандистські заяви Кремля роблять їх іще важливішими (якщо голосування можна буде провести за міжнародними стандартами), то критики такого рішення говорять, що виборча кампанія спричинить серйозну політичну невизначеність і хаос, який зіграє Москві на руку.

Вибори в Україні: заява Трампа та відповідь Зеленського

В опублікованому 9 грудня інтерв'ю президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна провести вибори, бо їх "давно не було". Американський лідер вважає, що українська влада "використовує війну" для відтягування переобрання президента і парламенту.

Президент України Володимир Зеленський того ж дня в Римі відповів на питання журналістів про заклики Дональда Трампа провести вибори в Україні словами: "Я завжди готовий".

Нагадаємо, 26 червня заступник голови ЦВК Сергій Дубовик казав, що після завершення війни в Україні на проведення виборів в Раду буде відведено 90 днів.