Больше 90 дней: в ЦИК ответили, сколько времени нужно на подготовку честных выборов в Украине

В Украине сейчас могут функционировать только 75% избирательных участков. По словам заместителя председателя ЦИК Сергея Дубовика, для подготовки честных и свободных выборов по международным стандартам понадобится минимум полгода.

На вопрос о перспективах проведения выборов в Украине заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик ответил в комментарии CNN, опубликованном 10 декабря. Он отметил, что война нанесла украинской избирательной инфраструктуре большой ущерб, и если провести выборы раньше, чем за 6 месяцев, "невозможно полностью гарантировать соблюдение всех международных стандартов".

Журналисты отметили, что во время действия военного положения в Украине нет регуляторной базы для проведения голосования.

Медиа передало слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что выборы можно будет провести в течение следующих 60-90 дней, но лишь в том случае, если украинцам будет гарантирована безопасность.

Авторы материала привели данные Организации объединенных наций, согласно которым более 5,9 млн украинских беженцев находятся за границей, а еще 4,4 млн перемещены внутри страны, поэтому проверка регистрации избирателей будет сложной задачей. Кроме того, около миллиона украинцев служат и вряд ли смогут отдать свой голос без гарантированного прекращения боевых действий. Также препятствием для проведения выборов является то, что некоторые части Украины остаются под оккупацией РФ, а остальную территорию россияне ежедневно обстреливают дронами и ракетами.

Американские журналисты отметили, что сомнения относительно легитимности президента Украины Владимира Зеленского являются краеугольным камнем российской пропаганды. Эти нарративы иногда озвучивали представители американского правительства, а недавно высказал и президент США Дональд Трамп. Когда сторонники выборов настаивают, что пропагандистские заявления Кремля делают их еще более важными (если голосование можно будет провести по международным стандартам), то критики такого решения говорят, что избирательная кампания повлечет серьезную политическую неопределенность и хаос, который сыграет Москве на руку.

Выборы в Украине: заявление Трампа и ответ Зеленского

В опубликованном 9 декабря интервью президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы, потому что их "давно не было". Американский лидер считает, что украинские власти "используют войну" для оттягивания переизбрания президента и парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день в Риме ответил на вопрос журналистов о призывах Дональда Трампа провести выборы в Украине словами: "Я всегда готов".

Напомним, 26 июня заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик говорил, что после завершения войны в Украине на проведение выборов в Раду будет отведено 90 дней.