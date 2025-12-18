Будут "уникальными": нардеп раскрыл, готовятся ли в Раде к выборам в Украине

Следующие выборы в Украине должны стать "уникальными", поскольку для того, чтобы их реализовать, придется менять законодательство.

В то же время в Верховной Раде пока нет структурированного политического диалога о том, когда именно и каким образом будут проведены первые послевоенные выборы в Украине. Об этом рассказал народный депутат Украины Вадим Галайчук в эфире "Эспрессо".

Политик отметил, что сейчас было осуществлено несколько попыток подойти подробнее к вопросу следующих выборов, однако пока никто не знает, когда их можно будет организовать.

"Никто не знает, когда обстоятельства позволят проводить выборы. Это, конечно, не снимает с нас обязанности заниматься выяснением вопросов, которые необходимо будет решить для того, чтобы такие выборы можно было провести, как только обстоятельства будут позволять", — пояснил Галайчук.

По его словам, в Верховной Раде столкнулись с разной реакцией на вопрос выборов, которую проявляли как сами украинцы, так и партнеры.

"Мы видели разную реакцию, что со стороны народа Украины, что со стороны наших партнеров, ну и собственно и коллеги в парламенте тоже, будем так говорить, достаточно нервно порой реагировали на те или иные попытки", — отметил нардеп.

Политик пояснил, что речь идет в частности о попытках выяснить технические вопросы — те, к примеру, касающиеся возможности обеспечения украинцам за рубежом возможности сделать выбор. По словам Галайчука, это "политически мешало", поскольку народные избранники больше занимались вопросами о том, когда и как это собираются сделать, а не самой проработкой технических вопросов, которые были более важными.

"Поэтому на сегодняшний день нет в Верховной Раде какого-то такого структурированного диалога политического относительно того, как, а очень важно — когда мы проводим выборы", — подчеркнул политик.

Нардеп добавил, что следующие выборы, которые проведут в Украине, будут "уникальными", поскольку для них придется менять законодательство.

"А это будут уникальные выборы, уже все согласились с тем, что при том законодательстве, которое сейчас действует, нельзя будет провести выборы, надо обязательно будет вносить в него изменения", — отметил Галайчук.

Он также раскрыл, что пока продолжаются разговоры и "экспертные обсуждения" этих вопросов. Однако до сих пор четкого проекта законодательных инициатив по избирательному процессу нет.

