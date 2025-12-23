Нардеп объяснил, почему онлайн-выборы в Украине обречены: "Огромные вопросы уже сейчас"

Верховная Рада начала формирование рабочей группы для подготовки к возможному проведению выборов президента Украины в условиях военного положения. Среди возможных вариантов их проведения: онлайн-голосование и голосование по почте.

Однако оба этих способа – очень плохая идея, заявил в эфире канала "Суперпозиция" Дмитрий Микиша, народный депутат XIX созыва от "Слуги народа", а также член Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

По его словам, нормально провести выборы онлайн невозможно.

"Во-первых, это огромная вероятность фальсификаций. Все развитые страны, которые это попробовали, в конце концов отказались от этой идеи. Это стоит понимать. Последний, кто это делал и у кого были огромные проблемы, – штат Калифорния (США), который считал в два или три раза дольше, несколько суток, как раз электронную часть голосования", – объяснил он.

Вторая проблема – сохранение анонимности голосования, что является ключевым принципом любого избирательного процесса.

"А как это обеспечить во время онлайн-голосования? То есть будет понятно, кто за что голосовал", – констатирует депутат.

Та же ситуация, уверен он, – и с голосованием по почте.

"Поймите, одна из самых главных вещей которая должна по завершению любых выборов удовлетворить абсолютно всех и внутри страны и, наверное, в первую очередь, за ее границами, что эти выборы проведены честно. Даже если и есть нарушения, то не настолько глобальные и существенные, чтобы это повлияло на итоговый результат", – подчеркнул Микиша.

Депутат отмечает, что наличие гарантий, что люди поверят в результаты онлайн-голосования и голосования по почте, вызывает огромные вопросы уже сейчас.

Напомним, 15 декабря Владимир Зеленский поручил депутатам подготовить законопроект о возможности проведения выборов в условиях военного положения. Среди изменений, которые хотят рассматривать, — возможность многодневного голосования. Также срок избирательной кампании составит 60 дней, как при досрочных выборах президента.

Глава государства уверяет, что в Украине можно обеспечить проведение честных и прозрачных выборов. К тому же иностранные наблюдатели смогут зафиксировать легитимность процесса.

Ранее заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик говорил, что выборы обойдутся Украине примерно в $500 млн, что в 10 раз больше. чем в 2019 году. В свою очередь, Фокус рассказывал, чем могут обернуться для Украины выборы во время войны.