МИД уже работает над организацией голосования украинцев за рубежом, — Зеленский (видео)

Проведение выборов во время войны зависит от безопасности. Для осуществления волеизъявления в Украине нужно прекращение огня, как минимум, на время голосования.

Глава Кремля Владимир Путин не может решать, когда именно и в каком формате будут проходить выборы в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что в Украине государство сможет обеспечить проведение честных и прозрачных выборов. К тому же иностранные наблюдатели смогут зафиксировать легитимность процесса.

Однако из-за большого количества граждан Украины, которые сейчас находятся за рубежом, может возникнуть некоторая усложненность в проведении выборов, в частности учитывая соответствующие помещения, предполагает Владимир Зеленский. Впрочем, Министерство иностранных дел уже начало заниматься организацией выборов за рубежом. К тому же, надеется он, что когда ситуация с безопасностью позволит провести выборы, то большое количество украинцев приедет домой.

В то же время президент скептически относится к проведению выборов для украинцев в РФ и на временно оккупированных Россией территориях, поскольку сомневается, что реальные результаты будут соответствовать "нарисованным".

Он отметил, что проведение выборов в Украине во время войны зависит от двух вещей, а именно от безопасности и законодательства.

"Те, кто не находится в Украине, могут приехать, если безопасно, или за рубежом, как я сказал. Важно, чтобы наши военные, которые защищают государство, могли проголосовать. То есть каждый гражданин имеет на это абсолютное право", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что американские партнеры Украины поднимали вопрос безопасности, поэтому в США понимают, как помочь Киеву обеспечить безопасные выборы.

"Это прежде всего может быть прекращение огня, или окончание уже войны, или прекращение огня, как минимум на время выборов", — резюмировал глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поручил депутатам подготовить законопроект о возможности проведения выборов в условиях военного положения. Среди изменений, которые хотят рассматривать, — возможность многодневного голосования. Также срок избирательной кампании во время выборов в условиях войны составит 60 дней, как при досрочных выборах президента.