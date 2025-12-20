"Всегда открыто разговариваю с Трампом": Зеленский раскрыл, при каких условиях проведут выборы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какой была его реакция на сигналы со стороны США относительно проведения выборов.

Украинский лидер заявил, что не собирается держаться за президентское кресло, и готов к проведению избирательного процесса в стране, хотя и не без обеспечения определенных условий. Об этом Зеленский рассказал во время интервью для медиа PAP.

На вопрос о выборах президент напомнил, что россияне постоянно атакуют гражданские объекты в Украине, нанося удары большим количеством беспилотников и ракет. Однако сам Зеленский открыт к этому.

"Моя реакция на сигналы со стороны США была очень открытой: я сказал, что не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло", — заявил президент.

При этом политик уточнил, что это произойдет при условии, если будет обеспечена возможность провести "надлежащие, достойные и демократические" выборы в Украине.

Владимир Зеленский раскрыл, что для проведения выборов в Украине в условиях военного положения необходимо будет внести законодательные изменения.

"С другой стороны, если спросить украинских граждан, хотят ли они этих выборов и готовы ли к ним, то (...) несомненно, все боятся проведения выборов в военное время, несомненно, никто не может представить, как это можно сделать безопасно и честно", — пояснил политик.

При этом Зеленский подчеркнул, что выступает "только за" выборы, если будут созданы условия, при которых на людей не будет осуществлена атака во время процесса голосования на участках.

По словам Владимира Зеленского, он всегда "открыто разговаривает" с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер также отвечает ему искренностью, утверждает политик.

"Наверное, не так много людей в мире, которые честно говорят президенту то, что думают", — отметил президент.

