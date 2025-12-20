"Завжди відкрито розмовляю з Трампом": Зеленський розкрив, за яких умов проведуть вибори в Україні

Президент України Володимир Зеленський пояснив, якою була його реакція на сигнали з боку США щодо проведення виборів.

Український лідер заявив, що не збирається триматися за президентське крісло, й готовий до проведення виборчого процесу в країні, хоча й не без забезпечення певних умов. Про це Зеленський розповів під час інтерв’ю для медіа PAP.

На запитання щодо виборів президент нагадав, що росіяни постійно атакують цивільні об'єкти в Україні, завдаючи ударів великою кількістю безпілотників та ракет. Однак сам Зеленський відкритий до цього.

"Моя реакція на сигнали з боку США була дуже відкритою: я сказав, що не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло", — заявив президент.

При цьому політик уточнив, що це відбудеться за умови, якщо буде забезпечено можливість провести "належні, гідні і демократичні" вибори в Україні.

Відео дня

Володимир Зеленський розкрив, що для проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану необхідно буде внести законодавчі зміни.

"З іншого боку, якщо запитати українських громадян, чи хочуть вони цих виборів і чи готові до них, то (…) безсумнівно, всі бояться проведення виборів у воєнний час, безсумнівно, ніхто не може уявити, як це можна зробити безпечно і чесно", — пояснив політик.

При цьому Зеленський наголосив, що виступає "тільки за" вибори, якщо буде створено умови, за яких на людей не буде здійснено атаки під час процесу голосування на дільницях.

За словами Володимира Зеленського, він завжди "відкрито розмовляє" з президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер також відповідає йому щирістю, стверджує політик.

"Напевно, не так багато людей у світі, які чесно говорять президенту те, що думають", — зазначив президент.

Нагадаємо, 18 грудня народний депутат України Вадим Галайчук в етері "Еспресо" розповів, чи готуються до виборів у Раді.

Також 15 грудня агентство РБК-Україна пояснило, як можуть пройти вибори в умовах війни.