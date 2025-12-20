МЗС уже працює над організацією голосування українців за кордоном, — Зеленський (відео)

Проведення виборів під час війни залежить від безпеки. Для здійснення волевиявлення в Україні потрібно припинення вогню, як мінімум, на час голосування.

Глава Кремля Володимир Путін не може вирішувати, коли саме та в якому форматі проходитимуть вибори в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що в Україні держава зможе забезпечити проведення чесних та прозорих виборів. До того ж іноземні спостерігачі зможуть зафіксувати легітимність процесу.

Натомість через велику кількість громадян України, які нині знаходяться за кордоном, може виникнути деяка ускладненість у проведенні виборів, зокрема з огляду на відповідні приміщення, припускає Володимир Зеленський. Утім, Міністерство закордонних справ вже почало займатися організацією виборів за кордоном. До того ж, сподівається він, що коли безпекова ситуація дозволить провести вибори, то велика кількість українців приїде додому.

Відео дня

Водночас президент скептично ставиться до проведення виборів для українців у РФ та на тимчасово окупованих Росією територіях, оскільки сумнівається, що реальні результати відповідатимуть "намальованим".

Важливо

"Завжди відкрито розмовляю з Трампом": Зеленський розкрив, за яких умов проведуть вибори в Україні

Він зауважив, що проведення виборів в Україні під час війни залежить від двох речей, а саме від безпеки та законодавства.

"Ті, хто не знаходиться в Україні, можуть приїхати, якщо безпечно, або за кордоном, як я сказав. Важливо, щоб наші військові, які захищають державу, могли проголосувати. Тобто кожен громадянин має на це абсолютне право", — наголосив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що американські партнери України порушували питання безпеки, тому у США розуміють, як допомогти Києву забезпечити безпечні вибори.

"Це передусім може бути припинення вогню, або закінчення вже війни, або припиненням вогню, як мінімум на час виборів", — резюмував очільник держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський доручив депутатам підготувати законопроєкт щодо можливості проведення виборів в умовах воєнного стану. Серед змін, які хочуть розглядати, — можливість багатоденного голосування. Також термін виборчої кампанії під час виборів в умовах війни складе 60 днів, як при дострокових виборах президента.