Вперше від початку вторгнення: в Україні запрацював "Державний реєстр виборців"

"Державний реєстр виборців" запрацював вперше за майже чотири роки. Базу даних громадян оновлюватимуть.

У вівторок, 23 грудня, постановою Центральної виборчої комісії (ЦВК) було відновлено роботу "Державного реєстру виборців". Про це повідомив голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

Реєстр запрацював вперше за час повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року, наголосив нардеп. Таким чином, за його словами, відкривається шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами та органами влади для актуалізації бази даних виборців

"Оновлення реєстру виборців — одна з базових умов проведення будь-яких виборів", — наголосив очільник фракції.

Важливо

Нардеп пояснив, чому онлайн-вибори в Україні приречені: "Величезні питання вже зараз"

Він констатував, що війна дуже вплинула на демографічні показники і оновлення даних має бути відображено в реєстрі.

Відео дня

У ЦВК зазначили, що відновлення функціонування реєстру забезпечує:

облік і контроль за розглядом передбачених Законом України "Про Державний реєстр виборців" заяв і запитів виборців до органів ведення Реєстру;

формування і облік інформації, що надається виборцям з Державного реєстру виборців;

функціонування публічного електронного сервісу "Особистий кабінет виборця" в мережі "Інтернет";

облік звернень органів ведення Державного реєстру виборців до виборців у випадках, передбачених Законом України "Про Державний реєстр виборців".

Відновлення повноцінного функціонування сервісів Державного реєстру виборців реалізовувалося в кілька етапів щодо посилення кібербезпеки та захисту персональних даних, стабільності функціонування електронних систем Комісії в умовах воєнного стану, – зазначив заступник голови комісії Сергій Дубовик.

Нагадаємо, 15 грудня президент Володимир Зеленський доручив депутатам підготувати законопроєкт про можливість проведення виборів в умовах воєнного стану.

Фокус писав, що заступник очільника ЦВК Сергій Дубовик говорив, що вибори обійдуться Україні приблизно в $500 млн, що в 10 разів більше, ніж у 2019 році.