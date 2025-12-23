Впервые с начала вторжения: в Украине заработал "Государственный реестр избирателей"

"Государственный реестр избирателей" заработал впервые за почти четыре года. Базу данных граждан будут обновлять.

Во вторник, 23 декабря, постановлением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была возобновлена работа "Государственного реестра избирателей". Об этом сообщил председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Реестр заработал впервые за время полномасштабного вторжения с февраля 2022 года, подчеркнул нардеп. Таким образом, по его словам, открывается путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами и органами власти для актуализации базы данных избирателей

"Обновление реестра избирателей — одно из базовых условий проведения любых выборов", — подчеркнул глава фракции.

Он констатировал, что война очень повлияла на демографические показатели и обновление данных должно быть отражено в реестре.

В ЦИК отметили, что восстановление функционирования реестра обеспечивает:

учет и контроль за рассмотрением предусмотренных Законом Украины "О Государственном реестре избирателей" заявлений и запросов избирателей в органы ведения Реестра;

формирование и учет информации, предоставляемой избирателям из Государственного реестра избирателей;

функционирование публичного электронного сервиса "Личный кабинет избирателя" в сети "Интернет";

учет обращений органов ведения Государственного реестра избирателей к избирателям в случаях, предусмотренных Законом Украины "О Государственном реестре избирателей".

Восстановление полноценного функционирования сервисов Государственного реестра избирателей реализовывалось в несколько этапов по усилению кибербезопасности и защиты персональных данных, стабильности функционирования электронных систем Комиссии в условиях военного положения, — отметил заместитель председателя комиссии Сергей Дубовик.

Напомним, 15 декабря президент Владимир Зеленский поручил депутатам подготовить законопроект о возможности проведения выборов в условиях военного положения.

Фокус писал, что заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик говорил, что выборы обойдутся Украине примерно в $500 млн, что в 10 раз больше, чем в 2019 году.