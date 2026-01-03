Выборы и референдум одновременно: Арахамия назвал главную предпосылку для их проведения

Верховная Рада рассматривает вероятность того, что в Украине состоятся выборы. Впрочем, их проведение в 90-дневный срок возможно только после полного прекращения огня.

В украинском парламенте состоялось предварительное обсуждение общих вопросов, в частности возможность одновременного проведения выборов и референдума в пределах трех месяцев. Об этом, как информируют "Новини.live", заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, начало отсчета 90 дней возможно только после согласованного сторонами предварительного договора и при условии прекращения огня. Если же этого не произойдет, дальнейшие шаги нужно будет пересматривать.

Ключевым вопросом, по его словам, остаются гарантии безопасности, поскольку без полной уверенности, что война не повторится, обсуждение других не имеет никакого смысла.

Проведение референдума в Украине

Проведение референдума, отметил Давид Арахамия, также возможно только при наличии драфта мирного соглашения и режима прекращения огня. Этот документ должен быть согласован Украиной, Россией, а также американскими и европейскими партнерами нашей страны.

Обнародованный "черновик" проекта планируют вынести на обсуждение сроком до 60 дней. Рассмотрение будет происходить при участии политиков, экспертов, общественных организаций и журналистов. И уже после этого граждане смогут проголосовать по двум бюллетеням: по выборам президента и по поддержке мирного соглашения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что законодательные инициативы по проведению президентских выборов и референдума уже существуют. Главным вопросом остается обеспечение безопасности.

Впрочем, Москва не рассматривает возможные президентские выборы в Украине как основание для завершения войны. В Кремле используя эту тему скорее для затягивания переговорного процесса.