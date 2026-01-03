Вибори та референдум одночасно: Арахамія назвав головну передумову для їх проведення

Верховна Рада розглядає ймовірність того, що в Україні відбудуться вибори. Утім їх проведення у 90-денний термін можливе лише після повного припинення вогню.

В українському парламенті відбулося попереднє обговорення загальних питань, зокрема можливість одночасного проведення виборів та референдуму у межах трьох місяців. Про це, як інформують "Новини.live", заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, початок відліку 90 днів можливий лише після узгодженого сторонами попереднього договору і за умови припинення вогню. Якщо ж цього не станеться, подальші кроки потрібно буде переглядати.

Ключовим питанням, за його словами, залишаються гарантії безпеки, оскільки без повної впевненості, що війна не повториться, обговорення інших не має жодного сенсу.

Відео дня

Проведення референдуму в Україні

Проведення референдуму, зазначив Давид Арахамія, також можливе лише за наявності драфту мирної угоди та режиму припинення вогню. Цей документ має бути погоджений Україною, Росією, а також американськими та європейськими партнерами нашої країни.

Оприлюднену "чернетку" проєкту планують винести на обговорення строком до 60 днів. Розгляд відбуватиметься за участі політиків, експертів, громадських організацій та журналістів. І вже після цього громадяни зможуть проголосувати за двома бюлетенями: щодо виборів президента та щодо підтримки мирної угоди.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що законодавчі ініціативи щодо проведення президентських виборів і референдуму вже існують. Головним питанням залишається гарантування безпеки.

Утім, Москва не розглядає можливі президентські вибори в Україні як підставу для завершення війни. У Кремлі використовуючи цю тему радше для затягування переговорного процесу.