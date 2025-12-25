Выборы в Украине во время войны: рабочая группа стартует — названа дата первой встречи

В Украине начнет работу рабочая группа по подготовке законодательных инициатив по проведению выборов в условиях военного положения и в послевоенный период. К участию в работе привлечены представители парламента, органов исполнительной власти, силовых структур и ключевых общественных организаций для обсуждения новых правил проведения избирательного процесса.

Как сообщил председатель группы, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии "Интерфакс-Украина", первое заседание состоится в пятницу в 13:00 в формате онлайн. Сейчас в состав рабочей группы уже включено около 60 участников, но к обсуждению смогут участвовать и другие заинтересованные лица без официального статуса.

По словам Корниенко, в состав группы вошли представители всех парламентских фракций и групп (по двое от каждой), около десяти представителей ведущих общественных организаций, а также должностные лица исполнительной власти и силовых структур. Преимущественно это заместители руководителей профильных департаментов, среди которых, например, государственный секретарь МИД. Кроме того, рабочая группа включает пять членов Центральной избирательной комиссии во главе с председателем и представителей секретариатов ЦИК и аппарата Верховной Рады для обеспечения технического сопровождения заседаний.

Главу группы сопровождают три заместителя: председатель парламентского комитета по вопросам государственной власти Елена Шуляк, председатель комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич и вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк. В состав группы также входят председатель подкомитета по вопросам выборов Алина Загоруйко и более пяти членов профильного комитета, которые будут непосредственно привлечены к подготовке законопроектов.

Первое заседание рабочей группы будет разделено на два блока:

первый блок предусматривает организационное планирование, включая создание тематических подгрупп для детального обсуждения технических аспектов, а затем — обсуждение наработок на большой группе;

второй блок предусматривает заслушивание выступления Центральной избирательной комиссии, которая представит обзор основных проблем проведения выборов в военный и послевоенный период, а также обсуждение возможных путей их решения.

Корниенко также сообщил, что заседание будет транслироваться онлайн на платформе YouTube и в социальных сетях, что позволит общественности следить за процессом формирования законодательных предложений по выборам.

Напомним, что 23 декабря постановлением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была возобновлена работа "Государственного реестра избирателей". Известно, что базу данных граждан будут обновлять.

Также в ОП заявили, что Украина сейчас не обладает финансовыми возможностями для организации выборов, ведь государственный бюджет работает в условиях глубокого дефицита.