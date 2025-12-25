Вибори в Україні під час війни: робоча група стартує — названа дата першої зустрічі

В Україні розпочне роботу робоча група з підготовки законодавчих ініціатив щодо проведення виборів у умовах воєнного стану та в повоєнний період. До участі у роботі залучено представників парламенту, органів виконавчої влади, силових структур та ключових громадських організацій для обговорення нових правил проведення виборчого процесу.

Як повідомив голова групи, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко в коментарі "Інтерфакс-Україна", перше засідання відбудеться у п’ятницю о 13:00 у форматі онлайн. Наразі до складу робочої групи вже включено близько 60 учасників, але до обговорення зможуть долучатися й інші зацікавлені особи без офіційного статусу.

За словами Корнієнка, до складу групи увійшли представники всіх парламентських фракцій та груп (по двоє від кожної), близько десяти представників провідних громадських організацій, а також посадовці виконавчої влади та силових структур. Переважно це заступники керівників профільних департаментів, серед яких, наприклад, державний секретар МЗС. Крім того, робоча група включає п’ятьох членів Центральної виборчої комісії на чолі з головою та представників секретаріатів ЦВК і апарату Верховної Ради для забезпечення технічного супроводу засідань.

Голову групи супроводжують три заступники: голова парламентського комітету з питань державної влади Олена Шуляк, голова комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич та віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк. До складу групи також входять голова підкомітету з питань виборів Аліна Загоруйко та понад п’ять членів профільного комітету, які будуть безпосередньо залучені до підготовки законопроєктів.

Перше засідання робочої групи буде поділено на два блоки:

перший блок передбачає організаційне планування, включно зі створенням тематичних підгруп для детального обговорення технічних аспектів, а потім – обговорення напрацювань на великій групі;

другий блок передбачає заслуховування виступу Центральної виборчої комісії, яка представить огляд основних проблем проведення виборів у воєнний та повоєнний період, а також обговорення можливих шляхів їх вирішення.

Корнієнко також повідомив, що засідання транслюватиметься онлайн на платформі YouTube та в соціальних мережах, що дозволить громадськості стежити за процесом формування законодавчих пропозицій щодо виборів.

Нагадаємо, що 23 грудня постановою Центральної виборчої комісії (ЦВК) було відновлено роботу "Державного реєстру виборців". Наразі відомо, що базу даних громадян оновлюватимуть.

Також в ОП заявили, що Україна нині не володіє фінансовими можливостями для організації виборів, адже державний бюджет працює в умовах глибокого дефіциту.