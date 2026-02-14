"З дотриманням усіх процедур": в Раді розповіли, чи можна провести вибори в травні

Народний депутат України Федір Веніславський переконаний, що підготувати проведення виборів до травня неможливо. Політик наголошує, що розгляд питання та організація виборів займуть значно більше часу.

Член парламентського комітету з питань з питань нацбезпеки, оборони та розвідки вказує, що наразі навіть немає ані проєкту відповідного закону, ані робочої групи для обговорення документу. Про це він розповів РБК-Україна.

"Я оцінюю як вкрай малоймовірну можливість проведення виборів в травні. Тому що на сьогоднішній день закону і навіть проекту, точно узгодженого в робочій групі, який би можна було розглядати в парламенті, немає про особливості проведення таких виборів. Якщо він з'явиться, то точно не раніше десь там березня", — вказує політик.

На думку Веніславського, парламентські процедури займуть кілька тижнів, а після ухвалений закон має набути чинності. Тому, якщо такий дкумент не стане чинним "в середині березня чи в кінці березня", то для організації виборів потрібно 90 днів.

Водночас член фракції "Слуга народу" переконаний, що проведення виборів президента одночасно з референдумом в разі введення певних законодавчих змін є можливими. Однак головним питанням буде дотримання усіх процедур з юридичної точки зору.

"Якщо оцінювати закон України про всеукраїнський референдум, то і Виборчий кодекс забороняє проводити одночасно вибори з референдумом, тому що є певні ризики і так далі. Але з точки зору юридичної, якщо буде політична згода у всіх сил парламенту змінити ці норми, то в принципі можна змінити і Виборчий кодекс, і закон про референдум", — вказує політик.

За словами нардепа, цю процедуру можливо втілити протягом 30 днів, і тоді гіпотетично "можливо провести і вибори, і референдум". Веніславський додає, що на призначеному референдумі вирішуватиметься "виключно питання зміни території України стаття 73 Конституції України".

Напередодні видання FT, посилаючись на власні джерела, повідомляло, що Зеленський 24 лютого оголосить про вибори та референдум. Водночас Дональд Трамп наполягає, аби Україна провела обидва голосування до 15 травня, інакше він може позбавити країну запропонованих раніше гарантій від США.

Згодом стало відомо, кому насправді вигідно запускати тезу про вибори в Україні. Влада обережно заперечує таку можливість, тоді експерти говорять про ймовірний "вкид" і тестування реакції суспільства.