"С соблюдением всех процедур": в Раде рассказали, можно ли провести выборы в мае

Народный депутат Украины Федор Вениславский убежден, что подготовить проведение выборов до мая невозможно. Политик отмечает, что рассмотрение вопроса и организация выборов займут значительно больше времени.

Член парламентского комитета по вопросам по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки указывает, что пока даже нет ни проекта соответствующего закона, ни рабочей группы для обсуждения документа. Об этом он рассказал РБК-Украина.

"Я оцениваю как крайне маловероятную возможность проведения выборов в мае. Потому что на сегодняшний день закона и даже проекта, точно согласованного в рабочей группе, который бы можно было рассматривать в парламенте, нет об особенностях проведения таких выборов. Если он появится, то точно не раньше где-то там марта", — указывает политик.

По мнению Вениславского, парламентские процедуры займут несколько недель, а после принятый закон должен вступить в силу. Поэтому, если такой документ не вступит в силу "в середине марта или в конце марта", то для организации выборов нужно 90 дней.

В то же время член фракции "Слуга народа" убежден, что проведение выборов президента одновременно с референдумом в случае введения определенных законодательных изменений возможно. Однако главным вопросом будет соблюдение всех процедур с юридической точки зрения.

"Если оценивать закон Украины о всеукраинском референдуме, то и Избирательный кодекс запрещает проводить одновременно выборы с референдумом, потому что есть определенные риски и так далее. Но с точки зрения юридической, если будет политическое согласие у всех сил парламента изменить эти нормы, то в принципе можно изменить и Избирательный кодекс, и закон о референдуме", — указывает политик.

По словам нардепа, эту процедуру возможно воплотить в течение 30 дней, и тогда гипотетически "возможно провести и выборы, и референдум". Вениславский добавляет, что на назначенном референдуме будет решаться "исключительно вопрос изменения территории Украины статья 73 Конституции Украины".

Накануне издание FT, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что Зеленский 24 февраля объявит о выборах и референдуме. В то же время Дональд Трамп настаивает, чтобы Украина провела оба голосования до 15 мая, иначе он может лишить страну предложенных ранее гарантий от США.

Впоследствии стало известно, кому на самом деле выгодно запускать тезис о выборах в Украине. Власть осторожно отрицает такую возможность, тогда эксперты говорят о вероятном "вбросе" и тестировании реакции общества.