Можуть голосувати через телефони: у Раді заявили про безперебійну роботу під час тривог

Апарат Верховної Ради вживає заходів, щоб парламент продовжував працювати під час постійних повітряних тривог у Києві.

Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради.

Там заявили, що через постійні тривоги вживають усіх необхідних заходів для безперебійної роботи парламенту в будівлі на вулиці Михайла Грушевського, 5.

Народний депутат Ярослав Железняк написав, що поки не уявляє, як Рада працюватиме, якщо такий режим тривог у Києві збережеться. За його словами, робота може бути схожою на формат березня–червня 2022 року, коли законопроєкти виносили на голосування без обговорення.

"Скоріш за все, це буде чимось схоже на роботу у березні-червні 2022-го, коли вже в зал виставляють по черзі законопроекти одразу на голосування без обговорення", — написав Железняк.

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Він зазначив, що тоді голосуватимуть лише за питання, які не викликають значного спротиву або є компромісними.

Железняк уточнив, що його джерела також підтверджують варіант із голосуванням в укритті Верховної Ради, однак остаточного рішення щодо цього поки немає. За його словами, депутати зможуть використовувати телефони, підключені до Wi-Fi-мережі парламенту, та пройти авторизацію за власним логіном.

Він наголосив, що це не буде онлайн-голосуванням. Авторизація має підтверджувати присутність депутата на засіданні, після чого він зможе проголосувати телефоном, а результат має затвердити Лічильна комісія.

Водночас Железняк вважає, що простішим був би формат, який використовували у березні–червні 2022 року. За його словами, під час тривог можна було б без обговорення голосувати пакет законопроєктів, а проблемні питання розглядати за процедурою з обговоренням після завершення тривоги.

Водночас співрозмовник РБК-Україна у Верховній Раді повідомив, що зараз розглядають можливість не залишати будівлю парламенту під час тривог, а спускатися в укриття та продовжувати засідання.

Для голосування в таких умовах можуть використовувати мобільний застосунок з персональною верифікацією. Вона має підтверджувати, що народний депутат перебуває саме в будівлі Ради, а не вдома. Остаточного рішення щодо цього варіанту поки немає.

19 серпня народний депутат Микита Потураєв заявляв, що повітряні тривоги ускладнюють повноцінну роботу Верховної Ради. За його словами, тоді розглядали два варіанти, зокрема тимчасовий переїзд парламенту до безпечнішого об’єкта.

Нагадаємо, у травні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що виборчий процес в Україні може стартувати не раніше ніж через три місяці після стійкого припинення вогню. За його словами, за такого сценарію вибори могли б пройти навесні 2027 року.

Водночас Подоляк уточнював, що йдеться саме про початок виборчих процедур, а не про проведення голосування. Він також зазначав, що навесні, влітку та восени 2026 року Росія може скористатися "вікном можливостей" для продовження війни.

Раніше у Верховній Раді повідомляли про підготовку комплексного законопроєкту, який має встановити правила проведення виборів після завершення війни. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що документ можуть невдовзі винести на розгляд сесійної зали.

Також повідомлялося, що більшість українців не підтримує участь у перших післявоєнних виборах громадян, які незаконно виїхали за кордон під час війни та не повернулися в Україну.