Рада будет работать в укрытии: Гончаренко показал, куда переехали нардепы (видео)

1 сентября народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко показал украинцам подземный зал Верховной Рады, в котором будут заседать народные избранники. По оценке Гончаренко, помещение слишком мало, так что кому-то придется сидеть в коридоре. Как выглядит помещение, в котором народные депутаты проведут ближайшую сессию?

1 сентября в Telegram-канале Гончаренко появились кадры из подземного зала заседаний украинского парламента. Народный депутат сообщил, что помещение расположено в подвале главного корпуса парламента на улице Грушевского. В кадр попали ряды стульев вокруг стола, причем некоторым политикам придется писать на коленях, поскольку у них не будет горизонтальной поверхности для работы с ноутбуком, планшетом или бумажным блокнотом. Также есть место для президиума, трибуна, экран для отображения результатов голосования. В то же время народный депутат отметил, что неясно, как на фоне российских обстрелов будут работать другие украинцы, у которых на работе нет подземелья, подвала или укрытия.

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"Как сюда могут поместиться все депутаты, непонятно. Там снаружи, еще в коридоре, стоят стулья: некоторые депутаты, наверное, будут сидеть там", — уточнил Гончаренко.

Депутат оценил идею работы парламента как "странную историю" и отметил, что неясно, как в целом будет функционировать государство. Политик не сообщил, на какой глубине расположено новое заседательное зало для работы Верховной Рады и какой толщины слой бетона и грунта будет защищать народных депутатов от ракетных ударов РФ по зданию на улице Грушевского.

По соотношению высоты стола и люстры можно судить, что речь идет о подземном помещении высотой около 5–6 м. Кроме того, на одном из кадров виден длинный конференц-стол со стульями на 40–50 человек, расставленными в два ряда — у стола и у стены. Ориентировочная площадь — около 300 кв. м (при длине около 22 м и ширине около 13 м). Между тем площадь сессионного зала Верховной Рады на поверхности — 650 кв. м: то есть под землей 392 народных депутата будут тесниться в помещении, вдвое меньшем по площади. Аналитики портала Texty установили, что на трети голосований в Раде обычно присутствуют менее 226 народных депутатов, при этом голосований состоялось втрое меньше, чем в 2019 году.

Обстрелы Украины — как будет работать Рада

В Telegram-канале Верховной Рады подробнее рассказали о работе парламента под землей. Выяснилось, что ранее во время воздушных тревог народные депутаты прерывали заседания и спускались в укрытие. Учитывая большое количество тревог, в укрытии создали филиал сессионного зала по адресу ул. Грушевского, 5. В помещении оборудовали рабочие места для народных депутатов, и они смогут голосовать, говорится в сообщении. При этом отмечается, что на переоборудование укрытия не потратили "ни копейки государственных средств".

В посте есть серия фотографий с места встречи с журналистами. По планировке помещения, мебели и декору комната похожа на зал, который показывал Гончаренко. На портале СМИ "Украинская правда" в 2019 году сообщили, что речь идет о конференц-зале на минус-первом этаже парламента, который называли "Катрусин Кинозал".

Обстрелы Украины — зал заседаний Рады в укрытии Фото: Верховная Рада

В то же время медиа "Суспільне" уточнило, что в подвале оборудовали рабочие места для 368 парламентариев, а голосование буде проходить через телефоны и специальные QR-коды на карточках нардепов.

Отметим, что Фокус писал о многочасовых обстрелах Украины, которые продолжались в течение двух суток. Один из таких обстрелов произошел 27–28 августа: в Киеве воздушная тревога срабатывала 20 раз.

Напоминаем, что в ночь на 1 сентября россияне в очередной раз запустили по Украине баллистику и реактивные дроны: погибли 12 человек, в Борисполе повреждено пятиэтажное здание.