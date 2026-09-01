Рада працюватиме в укритті: Гончаренко показав, куди переїхали нардепи (відео)

1 вересня народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко показав українцям підземну залу Верховної ради, у якій засідатимуть народні обранці. За оцінкою Гончаренка, приміщення замале, бо комусь доведеться сидіти в коридорі. Як виглядає приміщення, у якому нардепи проведуть найближчу сесію?

Кадри з підземної зали засідань українського парламенту 1 вересня з'явились у Telegram-каналі Гончаренка. Нардеп сказав, що приміщення розташоване у підвалі у головному корпусі парламенту на вулиці Грушевського. У кадр потрапили ряди стільців навколо столу, при чому дехто з політиків писатиме на колінах, бо не матиме горизонтальної поверхні для роботи з ноутом, планшетом чи паперовим блокнотом. Також є місце для президії, трибуна, екран для відображення результатів голосування. Водночас нардеп зауважив, що не ясно, як на тлі російських обстрілів працюватимуть інші українці, у яких на роботі немає підземелля, підвалу чи укриття.

Відео дня

"Як сюди можуть поміститись всі депутати, незрозуміло. Там зовні ще в коридорі стоять стільці: якісь депутати, напевно, будуть сидіти там", — уточнив Гончаренко.

Нардеп оцінив ідею роботи парламенту як "дивну історію" та зауважив, що не ясно, як в цілому функціонуватиме держава. Політик не розповів, на якій глибині розташована нова зала для роботи Верховної Ради та яка товщина бетону й ґрунту захищатиме нардепів від влучання ракет РФ по будівлі на Грушевського.

За співвідношенням висоти столі та люстри можна оцінити, що ідеться про підземне приміщення висотою близько 5-6 м. Крім того, один з кадрів показав довгий конференц-стіл зі стільцями на 40-50 осіб, які стоять двома рядами — біля столу та під стіною. Орієнтовна площа — близько 300 кв. м (при довжині близько 22 м та ширині близько 13 м). Тим часом площа сесійної зали Верховної Ради на поверхні — 650 кв. м: тобто під землею 392 нардепів тіснитимуть в удвічі меншому приміщенні. Аналітики порталу Texty встановили, що на третині голосувань у Раді зазвичай присутні менш як 226 нардепів і при цьому голосувань відбулось утричі менше, ніжу 2019 році.

Обстріли України — як працюватиме Рада

У Telegram-каналі Верховної Ради розповіли детальніше про роботу парламенту під землею. З'ясувалось, що раніше під час повітряних тривог нардепи переривали засідання та спускались в укриття. З огляду на велику кількість тривоги в укритті створили філію сесійної зали за адресою вул. Грушевського, 5. У приміщенні облаштували робочі місця для нардепів і вони зможуть голосувати, ідеться у повідомленні. При цьому наголошується, що на переоблаштування укриття не витратили "жодної копійки державних коштів".

У дописі є серія фото з місця зустрічі з журналістами. За конфігурацією приміщення, меблями та декором кімната схожа на залу, яку показував Гончаренко. На порталі медіа "Українська правда" у 2019 році розповіли, що ідеться про конференц-залу на мінус-першому поверсі парламенту, яку називали "Катрусин кінозал".

Обстріли України — зала засідань Ради в укритті Фото: Верховна Рада

Водночас медіа "Суспільне" уточнило, що у підвалі обладнали робочі місця для 368 парламентарів, а голосування відбуватимуться через телефони та спеціальні QR-коди на картках нардепів.

Зазначимо, Фокус писав про багатогодинні обстріли України, які тривали протягом двох діб. Один з таких обстрілів стався 27-28 серпня: у Києві повітряна тривога вмикалась 20 разів.

Нагадуємо, в ніч на 1 вересня росіяни вкотре запустили по Україні балістику та реактивні дрони: загинуло 12 людей, у Борисполі пошкоджено п'ятиповерхівку.