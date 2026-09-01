"Мені дуже соромно": спікер Ради перепросив в українців за провалені голосування

Верховна Рада під час свого засідання 1 вересня, не набрала необхідної кількості голосів за усі законопроекти, необхідні для отримання фінансової допомоги.

"Мені дуже соромно за сьогоднішній день роботи. Перепрошую всіх громадян України", — заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Після цього Стефанчук оголосив перерву у пленарному засіданні.

Згодом народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") прокоментував пленарний день, іронічно зауваживши, що тривог не було, але "усі законопроекти, окрім одного, провалили".

Ярослав Железняк зазначив, що повітряної тривоги не було, але голосування провалили Фото: Telegram/Залізний нардеп

"Коротко про сьогоднішній день в Раді… Тривог під час засідання не було… але і без них усі законопроєкти, окрім одного, провалили. Закрили засідання, коли навіть на сигнальному голосуванні було 209 голосів", — зазначив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

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В наступному пості він розписав, голосування за які законопроєкти провалила Рада.

Під час сьогоднішнього засідання парламент:

підтримав за основу законопроект № 15437 — відновлення контролю державної допомоги бізнесу (249 голосів);

проголосував за Порядок денний сесії (244 голоси).

Водночас Рада не підтримала законопроекти:

№ 15460 — скасування ПДВ-пільги на закордонні посилки до 150 євро (за основу) — 194 голоси;

№ 15112-д — скасування митної пільги на посилки до 150 євро (за основу) — 198 голосів;

№ 14012 — створення дорадчої групи для відбору членів Рахункової палати (в цілому) — 192 голоси;

№ 12117 — вдосконалення роботи індустріальних парків (сигнальне голосування показало результат 209 голосів).

Нагадаємо, 1 вересня народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко показав українцям підземну залу Верховної ради, у якій засідатимуть народні обранці. За оцінкою Гончаренка, приміщення замале, бо комусь доведеться сидіти в коридорі.

Також стало відомо, що апарат Верховної Ради вживає заходів, щоб парламент продовжував працювати під час постійних повітряних тривог у Києві. Там заявили, що через постійні тривоги вживають усіх необхідних заходів для безперебійної роботи парламенту в будівлі на вулиці Михайла Грушевського, 5.