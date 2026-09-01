"Мені дуже соромно": спікер Ради перепросив в українців за провалені голосування
Верховна Рада під час свого засідання 1 вересня, не набрала необхідної кількості голосів за усі законопроекти, необхідні для отримання фінансової допомоги.
"Мені дуже соромно за сьогоднішній день роботи. Перепрошую всіх громадян України", — заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук.
Після цього Стефанчук оголосив перерву у пленарному засіданні.
Згодом народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") прокоментував пленарний день, іронічно зауваживши, що тривог не було, але "усі законопроекти, окрім одного, провалили".
"Коротко про сьогоднішній день в Раді… Тривог під час засідання не було… але і без них усі законопроєкти, окрім одного, провалили. Закрили засідання, коли навіть на сигнальному голосуванні було 209 голосів", — зазначив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.
В наступному пості він розписав, голосування за які законопроєкти провалила Рада.
Під час сьогоднішнього засідання парламент:
- підтримав за основу законопроект № 15437 — відновлення контролю державної допомоги бізнесу (249 голосів);
- проголосував за Порядок денний сесії (244 голоси).
Водночас Рада не підтримала законопроекти:
- № 15460 — скасування ПДВ-пільги на закордонні посилки до 150 євро (за основу) — 194 голоси;
- № 15112-д — скасування митної пільги на посилки до 150 євро (за основу) — 198 голосів;
- № 14012 — створення дорадчої групи для відбору членів Рахункової палати (в цілому) — 192 голоси;
- № 12117 — вдосконалення роботи індустріальних парків (сигнальне голосування показало результат 209 голосів).
Нагадаємо, 1 вересня народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко показав українцям підземну залу Верховної ради, у якій засідатимуть народні обранці. За оцінкою Гончаренка, приміщення замале, бо комусь доведеться сидіти в коридорі.
Також стало відомо, що апарат Верховної Ради вживає заходів, щоб парламент продовжував працювати під час постійних повітряних тривог у Києві. Там заявили, що через постійні тривоги вживають усіх необхідних заходів для безперебійної роботи парламенту в будівлі на вулиці Михайла Грушевського, 5.