Справа про шахрайські кол-центри: Кропиву взяли під варту із заставою 120 млн грн

У залі суду Сергій Кропива відмовився визнавати провину, наголосивши, що "всі заяви, озвучені прокурором, не мають нічого спільного з реальністю".

6 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві, якого підозрюють у "кришуванні" мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна, повідомляє "Суспільне" із зали суду.

На засідання фігуранта справи Сергій Кропиву суд постановив взяти під варту з альтернативою застави в розмірі 120 млн грн.

Натомість прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив суд застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 200 млн грн.

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Під час засідання справи прокурор САП заявив, що Кропива, окрім "кришування", також підозрюється у легалізації майна на суму в 41,7 млн грн. Незаконна діяльність відбувалася з серпня 2025 по вересень 2026 року, тобто на посаді в Офісі генпрокурора. Також Кропива підозрюється у легалізації майна на суму 48,2 млн грн, під час своєї роботи на посаді заступника керівника Одеської обласної адміністрації з серпня 2023 по травень 2025 року.

Натомість у суді Сергій Кропива не визнав свою провину та заявив, що "всі заяви, озвучені прокурором, не мають нічого спільного з реальністю".

Операція "Карфаген": що відомо

Нагадаємо, заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву затримали у Львові детективи НАБУ. Він нібито планував виїхати з України.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що не має стосунку до прикриття незаконних кол-центрів у межах розслідування НАБУ і САП.

Також журналіст Михайло Ткач припустив, що головний фігурант операції "Карфаген" рухався до кордону та намагався виїхати з України.

Фокус писав про спецоперацію НАБУ та справу "Карфаген", про яку стало відомо 4 вересня.

Нагадуємо, 5 вересня офіс генпрокурора опублікував розлогу заяву щодо спецоперації НАБУ та справи "Карфаген", зробивши зауваження щодо доступу до секретних документів та сумнівних підозр.

Наголошуємо, будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.