Операція "Карфаген": ВАКС обирає запобіжний захід Кропиві з офісу генпрокурора (відео)

У Києві обирають запобіжний захід Сергію Кропиві. Працівника генпрокуратури підозрюють у "кришуванні" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Вдень у неділю, 6 вересня, Вищий антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокуратури Сергію Кропиві. "Суспільне" транслює розгляд справи.

Посадовця підозрюють у прикритті діяльності нелегальної мережі шахрайських кол-центрів.

Ще до початку захисники попросили суд відкласти розгляд справи. Адвокати заявили, що підозрюваний отримав клопотання незадовго до самого засідання. Суддя ВАКС Маслов частково задовольнив клопотання, відклавши засідання на декілька годин.

Під час засідання справи прокурор САП заявив, що Кропива, окрім "кришування", також підозрюється у легалізації майна на суму в 41,7 млн грн. Незаконна діяльність відбувалася з серпня 2025 по вересень 2026 року, тобто на посаді в Офісі генпрокурора. Також Кропива підозрюється у легалізації майна на суму 48,2 млн грн, під час своєї роботи на посаді заступника керівника Одеської обласної адміністрації з серпня 2023 по травень 2025 року.

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Також прокурор цитує розмови з заступником одного з департаментів ОГП Айдином Худієвим, який, як зазначають у Центрі протидії корупції, разом із Кропивою і Худієв безпосередньо координували обшуки у "не своїх" кол-центрах.

Адреси кол-центрів для "кришування" Сергію Кропиві надавав інший працівник офісу генпрокурора Данило Сліпчук, який раніше працював з Кропивою в Одеської обладміністрації. Після уточнення "приналежності" кол-центру, вирішувалося чи потрібно проводити обшуки.

Нагадаємо, заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву затримали у Львові детективи НАБУ. Він нібито планував виїхати з України.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що не має стосунку до прикриття незаконних кол-центрів у межах розслідування НАБУ і САП.