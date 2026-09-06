Операция "Карфаген": ВАКС выбирает Кропиве из офиса генпрокурора меру пресечения (видео)

В Киеве определяют меру пресечения в отношении Сергея Кропивы. Сотрудника Генпрокуратуры подозревают в "крышевании" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Днем в воскресенье, 6 сентября, Высший антикоррупционный суд приступил к вынесению решения о мере пресечения в отношении заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса Генеральной прокуратуры Сергея Кропивы. "Суспильне" ведет трансляцию рассмотрения дела.

Чиновника подозревают в прикрытии деятельности нелегальной сети мошеннических колл-центров.

Еще до начала заседания защитники обратились к суду с просьбой отложить рассмотрение дела. Адвокаты заявили, что подозреваемый получил ходатайство незадолго до самого заседания. Судья ВАКС Маслов частично удовлетворил ходатайство, отложив заседание на несколько часов.

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В ходе судебного заседания по делу прокурор САП заявил, что Кропива, помимо "крышевания", также подозревается в легализации имущества на сумму 41,7 млн грн. Незаконная деятельность велась с августа 2025 по сентябрь 2026 года, то есть во время пребывания на должности в Офисе генпрокурора. Также Кропива подозревается в легализации имущества на сумму 48,2 млн грн во время своей работы в должности заместителя руководителя Одесской областной администрации с августа 2023 по май 2025 года.

Кроме того, прокурор приводит фрагменты разговоров с заместителем одного из департаментов ОГП Айдином Худиевым, который, как отмечают в Центре противодействия коррупции, вместе с Кропивой и Худиевым непосредственно координировали обыски в "не своих" колл-центрах.

Адреса колл-центров для "крышевания" Сергею Кропиве предоставлял другой сотрудник офиса генпрокурора Даниил Слипчук, который ранее работал с Кропивой в Одесской областной администрации. После уточнения "принадлежности" колл-центра решался вопрос о необходимости проведения обысков.

Напомним, заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропиву задержали во Львове детективы НАБУ. Он якобы планировал выехать из Украины.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что не имеет отношения к прикрытию незаконных колл-центров в рамках расследования НАБУ и САП.