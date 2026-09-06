Операція "Карфаген": генпрокурор Кравченко відреагував на докази НАБУ та заяви про втечу

Очільник відомства розвіяв чутки про свою втечу та сейф з грошима, відсторонив фігуранта справи та оголосив про масові перевірки підлеглих на поліграфі.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що не має стосунку до можливого прикриття незаконних кол-центрів у межах розслідування НАБУ і САП. Він також повідомив про відсторонення працівника Офісу генерального прокурора, який фігурує у справі, підготовку його звільнення та перевірки працівників прокуратури на поліграфі. Про це Кравченко заявив 6 вересня у соцмережах.

"Я не маю жодного стосунку до прикриття незаконних колцентрів, не давав вказівок сприяти такій діяльності й не використовував для цього повноваження Генерального прокурора", — заявив Кравченко.

Більше того, окремо Руслан Кравченко сказав, що після його призначення було поставлено завдання активізувати боротьбу з шахрайськими кол-центрами. За його даними, за останні 12 місяців правоохоронці провели понад 1050 обшуків, припинили діяльність близько 340 кол-центрів і роботу понад 5000 операторських місць.

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Наразі, за словами Кравченка, розслідують 147 кримінальних проваджень, понад 183 людям повідомили про підозру, а обвинувальні акти щодо 93 осіб уже направили до суду.

Попри такі гучні цифри, генпрокурор запевнив, що жодні показники роботи не стануть виправданням для зловживань всередині самої системи.

"Але жодні результати роботи не можуть бути виправданням для зловживань усередині прокуратури", — зазначив генпрокурор.

Окремо Кравченко прокоментував інформацію про слідчі дії в його кабінеті. Він заявив, що правоохоронцям надали повний доступ до робочого кабінету та всіх приміщень і предметів, які необхідно було оглянути.

"Жодних перешкод не створювалося. Приховувати мені нічого", — написав він.

На тлі того, як НАБУ показало докази в операції "Карфаген" щодо функціонування незаконних кол-центрів, у мережі почали поширювати фотографії вилученого сейфу з готівкою. Очільник Офісу Генпрокурора заперечив будь-який зв'язок із цими матеріалами.

"Сейф на фото, яке поширюють у медіа та соціальних мережах, не знаходиться в Офісі Генерального прокурора. Він не має стосунку ані до мого робочого кабінету, ані до інших працівників ОГП. Твердження про протилежне — неправда", — підкреслив Руслан Кравченко.

Руслан Кравченко твердить: "Сейф на фото... не знаходиться в Офісі Генерального прокурора. Він не має стосунку ані до мого робочого кабінету, ані до інших працівників ОГП"

Що передувало заяві Кравченка

4 вересня НАБУ і САП оголосили про спецоперацію "Карфаген". За версією слідства, в Офісі генерального прокурора діяла злочинна організація, яку очолював один із керівників структурного підрозділу ОГП.

За даними НАБУ і САП, угруповання сформували в середині 2025 року. До нього, за версією слідства, залучили чинних працівників прокуратури та наближених до посадовця людей. Учасники нібито отримували неправомірну вигоду за невтручання в роботу шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України та інших держав.

Слідство також заявляє про легалізацію отриманих коштів. Понад 20 млн грн, за даними НАБУ і САП, витратили на нерухомість, коштовності та інше цінне майно. Ще понад 12 млн грн становила мінімальна ринкова вартість активів, які, за версією слідства, переоформили на третіх осіб, зокрема нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат. Понад 10 млн грн, за даними слідства, розмістили на банківських рахунках близьких осіб під виглядом законних доходів від підприємницької діяльності.

НАБУ та САП також оприлюднили записи розмов фігурантів справи та матеріали проведених слідчих дій.

Нагадаємо, що напередодні в справі НАБУ та САП "Карфаген" з’явилось припущення щодо причетності до схеми генпрокурора Руслана Кравченка.

Так, антикорупційні органи повідомили, що фігурант із псевдонімом "Канцлер" працював під керівництвом "Шефа", який раніше очолював Державну податкову службу, однак прямо імені цієї людини не назвали. Припущення про Кравченка ґрунтується на його біографічному збігу та згадці по батькові "Андрійович".

Також ми повідомляли, що в Офісі генпрокурора підтвердили, що обшуки відбулися у приміщеннях, якими користуються генеральний прокурор Руслан Кравченко, його перша заступниця та інші працівники відомства.