Операція "Карфаген": НАБУ натякнуло на причетність генпрокурора Кравченка

У гучному розслідуванні "Карфаген" з'явився новий фігурант найвищого рівня. Деталі розслідування та збіги у біографії прямо вказують на генпрокурора Руслана Кравченка.

Після оприлюднення антикорупційними органами плівок у резонансній справі "Карфаген" щодо "кришування" шахрайських кол-центрів, стало відомо, що організатор схеми під псевдо "Канцлер" діяв під заступництвом високопосадовця, якого він називає "Шефом" та звертається до нього по батькові — "Андрійович". За деталями епізоду з'явилось припущення, що цим керівником може бути чинний Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За версією слідства, "Канцлер" працював під керівництвом людини, яка мала значні повноваження та могла забезпечувати йому захист від відповідальності. За даними НАБУ, цей впливовий посадовець раніше очолював Державну податкову службу.

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"Свого часу шеф "Канцлера" був керівником Податкової служби України", — заявили в НАБУ та САП у відео з матеріалами операції.

Антикорупційні органи також повідомили, що після звільнення ця людина нібито зберегла опосередкований вплив на Державну податкову службу через "Канцлера" та призначеного ним заступника керівника відомства.

За непрямими ознаками та словами фігурантів на плівках є натяк, що йдеться про генерального прокурора Руслана Кравченка. Саме він очолював Державну податкову службу України з 31 грудня 2024 року до 17 червня 2025 року, після чого був призначений генеральним прокурором.

Водночас у самому повідомленні НАБУ прізвище Кравченка не називають і про підозру йому не йдеться.

Що говорять записи

Окремий фрагмент оприлюднених матеріалів містить телефонну розмову "Канцлера" з одним із учасників схеми. У ній Кропива звертається до співрозмовника як до "шефа".

"Шеф, дякую вам величезне. Вам гарного вечора. Та ні, ні, все нормально, шеф. Нормально. Ні, ні, ніхто не ображає. Хто ж мене образить? Ви ж за мною, тому це всі знають…"

Кадр із плівок НАБУ

В інших публікаціях із посиланням на ці записи зазначається, що під час розмови "Канцлер" також звертається до "шефа" як до "Андрійовича". Через це кодове ім'я "Шеф" пов'язали із Русланом Кравченком, повне ім'я якого — Руслан Андрійович Кравченко.

Кадр із плівок НАБУ

Однак важливо розділяти дані слідства, озвучені НАБУ, та припущення щодо особи "Шефа". Антикорупційні органи в оприлюднених матеріалах не назвали Кравченка людиною, яка фігурує під цим кодовим ім'ям.

Кар’єра Руслана Кравченка

Останніми роками кар’єра Руслана Кравченка стрімко розвивалася: у квітні 2023 року він очолив Київську обласну військову адміністрацію.

До цього Кравченко працював у прокуратурі, зокрема очолював Бучанську окружну прокуратуру та після звільнення Київщини від російських військ займався розслідуванням воєнних злочинів у регіоні.

31 грудня 2024 року Кабінет Міністрів призначив його головою Державної податкової служби України. На цій посаді Кравченко пропрацював менш як пів року, після чого його кандидатуру висунули на посаду генерального прокурора.

17 червня 2025 року Верховна Рада надала згоду на його призначення, а 21 червня Кравченко офіційно набув повноважень генерального прокурора України. Станом на вересень 2026 року Руслан Кравченко продовжує очолювати Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, після старту спецоперації НАБУ і САП "Карфаген" генерального прокурора України Руслана Кравченка не можуть знайти понад 12 годин. За словами журналіста-розслідувача Михайла Ткача, Кравченко заїхав до урядового кварталу, після чого його бачили в Офісі президента, а подальше місце перебування залишається невідомим.

Також ми повідомляли, що в Офісі генпрокурора підтвердили, що обшуки відбулися у приміщеннях, якими користуються генеральний прокурор Руслан Кравченко, його перша заступниця та інші працівники відомства.

Водночас у відомстві заявили, що мають питання до проведення слідчих дій, зокрема щодо доступу до матеріалів секретних кримінальних проваджень та обґрунтованості підозр топпосадовцям ОГП.