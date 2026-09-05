Операция "Карфаген": НАБУ намекнуло на причастность генерального прокурора Кравченко

В громком расследовании "Карфаген" появился новый фигурант самого высокого уровня. Детали расследования и совпадения в биографии прямо указывают на генерального прокурора Руслана Кравченко.

После обнародования антикоррупционными органами записей по громкому делу "Карфаген", касающемуся "крышевания" мошеннических колл-центров, стало известно, что организатор схемы под псевдонимом "Канцлер" действовал под покровительством высокопоставленного чиновника, которого он называет "Шефом" и обращается к нему по отчеству — "Андреевич". Исходя из подробностей этого эпизода, появилось предположение, что этим руководителем может быть действующий Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По версии следствия, "Канцлер" работал под руководством человека, обладавшего значительными полномочиями и способного обеспечить ему защиту от ответственности. По данным НАБУ, этот влиятельный чиновник ранее возглавлял Государственную налоговую службу.

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"В свое время руководитель "Канцлера" занимал должность главы Налоговой службы Украины", — заявили в НАБУ и САП в видео с материалами операции.

Антикоррупционные органы также сообщили, что после увольнения этот человек якобы сохранил косвенное влияние на Государственную налоговую службу через "Канцлера" и назначенного им заместителя главы ведомства.

Судя по косвенным признакам и словам фигурантов, на записях содержится намек на то, что речь идет о генеральном прокуроре Руслане Кравченко. Именно он возглавлял Государственную налоговую службу Украины с 31 декабря 2024 года по 17 июня 2025 года, после чего был назначен генеральным прокурором.

В то же время в самом сообщении НАБУ фамилия Кравченко не упоминается, и о подозрении в его адрес речь не идет.

О чём говорят записи

В одном из обнародованных фрагментов приводится телефонный разговор "Канцлера" с одним из участников схемы. В нем Кропива обращается к собеседнику как к "шефу".

"Шеф, огромное вам спасибо. Хорошего вам вечера. Да нет, нет, всё нормально, шеф. Нормально. Нет, нет, никто не обижает. Кто же меня обидит? Вы же за мной присматриваете, поэтому все это знают…"

Кадр из видеозаписей НАБУ

В других публикациях со ссылкой на эти записи отмечается, что во время разговора "Канцлер" также обращается к "шефу" как к "Андреевичу". Из-за этого кодовое имя "Шеф" связали с Русланом Кравченко, полное имя которого — Руслан Андреевич Кравченко.

Кадр из видеозаписей НАБУ

Однако важно проводить разграничение между данными следствия, обнародованными НАБУ, и предположениями относительно личности "Шефа". Антикоррупционные органы в обнародованных материалах не назвали Кравченко человеком, фигурирующим под этим кодовым именем.

Карьера Руслана Кравченко

В последние годы карьера Руслана Кравченко стремительно развивалась: в апреле 2023 года он возглавил Киевскую областную военную администрацию.

До этого Кравченко работал в прокуратуре, в частности возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру, а после освобождения Киевской области от российских войск занимался расследованием военных преступлений в регионе.

31 декабря 2024 года Кабинет министров назначил его главой Государственной налоговой службы Украины. На этой должности Кравченко проработал менее полугода, после чего его кандидатура была выдвинута на пост генерального прокурора.

17 июня 2025 года Верховная Рада дала согласие на его назначение, а 21 июня Кравченко официально вступил в должность генерального прокурора Украины. По состоянию на сентябрь 2026 года Руслан Кравченко продолжает возглавлять Офис генерального прокурора.

Напомним, после начала спецоперации НАБУ и САП "Карфаген" генерального прокурора Украины Руслана Кравченко не могут найти уже более 12 часов. По словам журналиста-расследователя Михаила Ткача, Кравченко заехал в правительственный квартал, после чего его видели в Офисе президента, а дальнейшее местонахождение остается неизвестным.

Также мы сообщали, что в Офисе генпрокурора подтвердили, что обыски прошли в помещениях, которыми пользуются генеральный прокурор Руслан Кравченко, его первый заместитель и другие сотрудники ведомства.

В то же время в ведомстве заявили, что у них есть вопросы по поводу проведения следственных действий, в частности, касающиеся доступа к материалам секретных уголовных дел и обоснованности подозрений в отношении высокопоставленных должностных лиц ОГП.