Дело о мошеннических колл-центрах: Кропиву взяли под стражу с залогом в 120 млн грн

В зале суда Сергей Кропива отказался признать свою вину, подчеркнув, что "все заявления, озвученные прокурором, не имеют ничего общего с реальностью".

6 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении заместителя руководителя Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы, которого подозревают в "крышевании" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества, сообщает "Суспильне" из зала суда.

На заседании суд постановил взять фигуранта дела Сергея Кропиву под стражу с возможностью освобождения под залог в размере 120 млн грн.

В свою очередь прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 200 млн грн.

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В ходе судебного заседания по делу прокурор САП заявил , что Кропива, помимо "крышевания", также подозревается в легализации имущества на сумму 41,7 млн грн. Незаконная деятельность велась с августа 2025 по сентябрь 2026 года, то есть во время пребывания в должности в Офисе генпрокурора. Также Кропива подозревается в легализации имущества на сумму 48,2 млн грн во время своей работы в должности заместителя руководителя Одесской областной администрации с августа 2023 по май 2025 года.

Однако в суде Сергей Кропива не признал свою вину и заявил, что "все заявления, озвученные прокурором, не имеют ничего общего с реальностью".

Операция "Карфаген": что известно

Напомним, что заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива был задержан во Львове детективами НАБУ. Он якобы планировал выехать из Украины.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что не имеет отношения к прикрытию незаконных колл-центров в рамках расследования НАБУ и САП.

Кроме того, журналист Михаил Ткач высказал предположение, что главный фигурант операции "Карфаген" направлялся к границе и пытался выехать из Украины.

"Фокус" писал о спецоперации НАБУ и деле "Карфаген", о котором стало известно 4 сентября.

Напоминаем, что 5 сентября аппарат генерального прокурора опубликовал обширное заявление относительно спецоперации НАБУ и дела "Карфаген", в котором высказал замечания по поводу доступа к секретным документам и сомнительных подозрений.

Подчеркиваем: любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.