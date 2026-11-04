Генерал СБУ угрожал детективам НАБУ оружием во время обыска: о ком идет речь

Генерал-майор СБУ Сергей Дука, по всей видимости, угрожал применением огнестрельного оружия детективам НАБУ и препятствовал проведению обыска.

Об этом сообщили источники "Бабеля" в структурах сил безопасности.

По данным НАБУ, детективы проводили законные следственные действия на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда. Один из высокопоставленных сотрудников СБУ не допускал их к месту обыска и угрожал применением оружия.

На место также прибыли сотрудники спецназа СБУ. В Бюро назвали такие действия недопустимыми, поскольку они препятствуют выполнению законных процессуальных обязанностей детективов. НАБУ пообещало сообщить подробности позже.

По информации источников "Бабеля", речь идет о Сергее Дуке — первом заместителе начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. В феврале 2026 года он получил звание генерал-майора, до этого имел звание бригадного генерала.

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Центр по борьбе с коррупцией ранее связывал Дуку с обысками у сотрудников НАБУ в прошлом году. В ЦБК утверждали, что он курировал силовую составляющую операций СБУ против детективов Бюро, в частности Руслана Магамедрасулова.

В НАБУ пока не уточнили, в рамках какого уголовного дела проводится обыск, что именно ищут детективы и по какому адресу проводятся следственные действия. В Бюро пообещали сообщить подробности позже.

В последние недели НАБУ проводит несколько расследований. В рамках спецоперации "Карфаген" Бюро объявило о новом подозрении в адрес бывшего руководителя департамента Офиса генерального прокурора. По версии следствия, он поддерживал контакты с нелегальными колл-центрами и получал от них денежные средства.

Среди фигурантов этого дела также числится Сергей Куций — водитель прокурора Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы. Его освободили из-под стражи после внесения залога в размере 3 млн гривен.

Расследование привело к кадровым изменениям в органах прокуратуры. В Офисе генерального прокурора сократили ряд должностей и уволили многих сотрудников, в том числе восьмерых человек, упомянутых в материалах операции "Карфаген". Также там провели служебную проверку обстоятельств выезда за границу бывшего генпрокурора Руслана Кравченко.

Ранее стало известно, что Служба безопасности установила личности около 100 участников, принимавших активное участие в беспорядках в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. По информации СБУ и МВД, конфликт возник из-за попытки освободить военнослужащего, самовольно покинувшего воинскую часть.

Также сообщалось о завершении служебного расследования в Офисе генерального прокурора в отношении бывшего руководителя Руслана Кравченко. Его признали виновным в дисциплинарном проступке. Как выяснилось, Кравченко оформил документы для выезда за границу, самовольно взяв печать ОГП.