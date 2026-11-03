"Схема вытаскивания ухилянтов": СБУ установила около 100 участников беспорядков в Киевской области

Служба безопасности Украины установила личности около 100 человек, принимавших активное участие в беспорядках в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. По данным СБУ и МВД, целью конфликта было освобождение военнослужащего, самовольно покинувшего воинскую часть.

Об этом 3 ноября сообщили на брифинге в Киеве заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий и министр внутренних дел Иван Выговский, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Рудницкого, правоохранительные органы установили личности около 100 активных участников событий. В настоящее время решается вопрос о задержании отдельных лиц. Ранее уже была задержана женщина, которая, по данным главы Офиса президента Кирилла Буданова, участвовала в подготовке конфликта.

Рудницкий отметил, что целью беспорядков было похищение одного из военнослужащих. По его словам, организаторы планировали вызвать общественный резонанс. В настоящее время обстановка в Петропавловской Борщаговке находится под контролем и остается спокойной.

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Министр внутренних дел Иван Выговский назвал сообщения о якобы существующих пыточных камерах в этом доме фейками. Он также заявил, что задержанная женщина приехала туда с целью освобождения военнослужащих.

"Это своеобразная схема по выманиванию ухилянтов. Эта дама и ехала именно с этой целью", — сказал Выговский.

Что известно о событиях в Петропавловской Борщаговке

В понедельник, 2 ноября, в СМИ появилась информация о том, что на территории одного из домовладений в Петропавловской Борщаговке якобы находятся мужчины, которые, возможно, самовольно покинули воинскую часть, а также военнослужащие Национальной гвардии.

Местные жители собрались возле дома, пытались выбить ворота и открыть их подручными средствами. На место прибыли руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области и командование Нацгвардии.

Позже в полиции сообщили, что получили вызов от сотрудников частной службы скорой помощи. Медики заявили, что им препятствовали в доступе к гражданину. В то же время правоохранители опровергли информацию о незаконном удержании людей и гибели мужчины в доме.

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко сообщил, что в здании располагалось одно из подразделений, в котором находились 18 военнослужащих. Там также находились четверо военных, которых вернули в подразделения после самовольного оставления части. В итоге их госпитализировали.

Пивненко подчеркнул недопустимость неуважительного отношения к военнослужащим. Он сообщил, что обстоятельства пребывания военных в доме будут проверены, будет проведено расследование, а его результаты будут обнародованы.

Пресс-секретарь Нацгвардии Руслан Музычук отметил, что родственники военнослужащих ознакомились с условиями их пребывания и убедились, что они находятся не в том состоянии, о котором сообщалось в соцсетях. По его словам, военных вскоре должны были передислоцировать из соображений безопасности.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что среди военнослужащих, находившихся на месте дислокации, были защитники "Азовстали" и освобожденные из российского плена. По её словам, они подверглись нападению со стороны мирных жителей.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что женщина, прибывшая к месту дислокации Нацгвардии в одежде медицинского персонала, перед этим проводила разведку местности и была вовлечена в подготовку конфликта. Он также отметил, что события были организованными, а их инициаторы понесут наказание.