Конфликт в здании Нацгвардии на Петропавловской Борщаговке: текстовая трансляция

2 ноября 2026 года в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом произошёл конфликт возле частного дома, вызванный распространением в социальных сетях слухов о якобы существующей "палате пыток" и незаконном удержании около 40 заложников. Впоследствии выяснилось, что это временный пункт дислокации подразделения Национальной гвардии, в который поступают военнослужащие, мобилизованные по ТЦК. Четыре человека с травмами были доставлены в больницу. Но толпа не разошлась.

Главное управление Национальной полиции в Киевской области официально опровергло слухи о похищении, гибели людей в здании или удержании 40 заложников "в подвале", как утверждали некоторые из присутствовавших возле дома. Вскоре на место происшествия прибыл глава Нацгвардии Александр Пивненко, который заявил, что частный дом, возле которого собралась толпа и к которому вызвали медиков, арендован Нацгвардией. Фокус ведет текстовую трансляцию событий

Конфликт в Петропавловской Борщаговке — события 2 ноября

22:09 — толпа пытается задержать автобус, в котором находятся 15 мужчин. Ранее они пытались опрокинуть его, утверждая, что в салоне находятся полицейские. Нацгвардейцы окружили автобус. Журналистка "24 канала" сообщила, что находившиеся там мужчины распылили слезоточивый газ внутри автобуса. Также его распылили на улице. Несмотря на то, что в Киеве объявлена ракетная угроза, люди не расходятся.

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Автобус пытаются забаррикадировать молодые люди в масках

22:02 — Из дома вывели несовершеннолетнего юношу. Буданов призывает людей разойтись, так как в доме больше нет заложников. Корреспондент УНИАН сообщает, что внутрь пустили людей, чтобы те оценили обстановку. Глава Офиса президента пообщался с подростком, который сказал, что зашел внутрь "вместе с ребятами", которые потом ушли, а он остался. Его сестру нашли.

21:55 — Глава Офиса президента Кирилл Буданов, прибывший к дому на Петропавловской Борщаговке, сейчас пытается успокоить толпу и, прежде всего, найти родственников 12-летнего подростка, которого "перекинули через забор".

"Значит, сейчас где-то здесь, среди вас, рядом, находится его сестра. Слышит ли она нас сейчас?.. Пожалуйста, пропустим её сюда, вместе с медиками заберём ребёнка и отвезём его домой. Это не место для 14-летнего ребёнка. Я хочу, чтобы вы тоже это немного понимали. Хорошо?" — сказал Буданов.

21:43 — в "Азове" отреагировали на конфликт в Петропавловской Борщаговке. Там осудили как действия военнослужащих Нацгвардии, так и граждан, устроивших столкновения с Нацполицией и военными. Дело в том, что в/ч 3121 Национальной гвардии Украины входит в состав 1-го корпуса НГУ "Азов".

"Четверо из военнослужащих, задержанных после совершения СЗЧ, получили травмы, в связи с чем были направлены в госпиталь для проведения обследования. Командование НГУ в сотрудничестве с правоохранительными органами взяло под контроль расследование ситуации. Командование 1-го корпуса НГУ "Азов" решительно осуждает неправомерные действия в отношении военнослужащих Национальной гвардии Украины, в то же время предостерегая граждан от препятствования работе воинских частей и призывая доверять официальным сообщениям Сил обороны Украины и правоохранительных органов".

21:41 — на место событий прибыла группа журналистов 24-го канала, которая ведет прямую трансляцию.

21:30 — сообщается, что в Петропавловскую Борщаговку прибыл глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Фото: Скриншот

21:20 — возле дома на Борщаговке, где собралась толпа, слышны выстрелы. Кто стрелял — пока неизвестно.

21:10 — Военный омбудсмен Ольга Решетилова отметила, что Офис военного омбудсмена работает на месте событий в Петропавловской Борщаговке совместно с командованием Национальной гвардии Украины.

"Все военнослужащие в безопасности, им оказывается необходимая медицинская помощь. Начато расследование, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства. Также рассчитываем на содействие и взаимодействие с правоохранительными органами и Службой безопасности Украины", — сообщила она.

21:00 — По словам Пивненко, это здание — временный пункт дислокации подразделения Национальной гвардии, куда поступают военнослужащие, мобилизованные по ТЦК. Здесь они проходят оформление документов, проверки, а затем в установленном порядке отправляются в учебные центры. Он также подтвердил, что четверо мужчин, которых вывели медики, были нами задержаны за то, что сбежали из воинских частей.

"Они сейчас находятся в медицинском центре Национальной гвардии, и им оказывается помощь. В связи с этим случаем мы проведем служебное расследование", — сказал Пивненко, отметив, что в настоящее время существует проблема: место дислокации необходимо сменить.

"Я вам скажу, что нужно изменить: место дислокации. Потому что сюда может прилететь российская ракета, и погибнут все наши люди. Вот что нужно делать. Нужно прямо сейчас срочно искать, куда их переместить. Вот проблема, которая возникла на сегодняшний день", — сказал глава Нацгвардии.

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