Конфлікт в будинку Нацгвардії на Петропавлівській Борщагівці: текстова трансляція

2 листопада 2026 року в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом стався конфлікт біля приватного будинку, спричинений поширенням у соцмережах чуток про нібито "катівню" та незаконне утримання близько 40 заручників. Згодом виявилось, що це тимчасовий пункт дислокації підрозділу Національної гвардії, в який поступають військовослужбовці мобілізовані по ТЦК. Чотирьох травмованих доправили до лікарні. Але натовп не розійшловся.

Головне управління Національної поліції в Київській області офіційно спростувало чутки про викрадення, загибель людей у будівлі, чи утримання 40 заручників "у підвалі", як стверджували деякі присутні біля будинку. Скоро на місце події прибув голова Нацгвардії Олександр Півненко, який заявив, що приватний будинок, біля якого зібрався натовп і до якого викликали медиків — орендований Нацгвардією. Фокус веде текстову трансляцію подій

Конфлікт на Петропавлівській Борщагівці — події 2 листопада

22:09 — натовп намагається затримати автобус, в якому перебуває 15 чоловіків. Раніше вони намагались його перекинути, стверджуючи, що в салоні поліцейські. Нацгвардійці оточили автобус. Журналістка "24 каналу" повідомила, що присутні чоловіки розпилили сльозогінний газ усередину автобуса. Також його розпилили на вулиці. Попри те, що в Києві оголошено ракетну загрозу, люди не розходяться.

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Автобус намагаються забарикадувати молодики у масках

22:02 — Із будинку вивели неповнолітнього хлопця. Буданов закликає людей розходитися, бо в будинку більше немає жодних заручників. Кореспондент УНІАН повідомляє, що всередину пустили людей, щоби ті перевірили обстановку. Голова Офісу президента поспілкувався із підлітком, який сказав, що зайшов усередину "разом із пацанами", які потім пішли, а він лишився. Його сестру знайшли.

21:55 — Голова Офісу президента Кирило Буданов, який прибув до будинку на Петропавлівській Борщагівці, нині намагається заспокоїти натовп, та насамперед знайти родичів 12-річного підлітка, якого "перекинули через паркан".

"Значить, зараз тут десь серед вас, поряд, знаходиться його сестра. Чи чує вона нас зараз?.. Будь ласка, пропускаємо її зараз сюди, разом з допомогою медиків забираємо дитину, веземо дитину додому. Це не місце для 14-річної дитини. Я хочу, щоб ви теж це трошки розуміли. Добре?" — сказав Буданов.

21:43 — в "Азові" відреагували на конфлікт на Петропавлівській Борщагівці. Там засудили як дії військовослужбовців Нацгвардії, так і громадян, що влаштували сутички з Нацполіцією та військовими. Річ у тому, що в/ч 3121 Національної гвардії України відноситься до 1-го корпусу НГУ "Азов".

"Четверо з військовослужбовців, які були затримані після вчинення СЗЧ, мали травми, через що були відправлені в госпіталь для проведення обстеження. Командування НГУ, у співпраці з правоохоронними органами взяло на контроль розслідування ситуації. Командування 1-го корпусу НГУ "Азов" рішуче засуджує неправомірні дії щодо військовослужбовців Національної гвардії України, водночас застерігаючи громадян від перешкоджання роботі військових частин і закликаючи довіряти офіційним повідомленням Сил оборони України та правоохоронних органів".

21:41 — на місце подій прибула група журналістів 24 Каналу, яка веде пряму трансляцію.

21:30 — повідомляється, що на Петропавлівську Борщагівку прибув очільник Офісу президента Кирило Буданов.

Фото: Скриншот

21:20 — біля будинку на Борщагівці, де зібрався натовп, чути постріли. Хто стріляв — наразі невідомо.

21:10 — Військовий омбудсмен Ольга Решетилова зазначила, що Офіс Військового омбудсмана працює на місці подій на Петропавлівській Борщагівці разом з командуванням Національної гвардії України.

"Всі військовослужбовці в безпеці, необхідна медична допомога надається. Призначена перевірка, в межах якої будуть зʼясовані всі обставини. Також розраховуємо на включеність і взаємодію з правоохоронними органами і Служба безпеки України", — повідомила вона.

21:00 — За словами Півненко, цей будинок — це тимчасовий пункт дислокації підрозділу Національної гвардії, в який поступають військовослужбовці мобілізовані по ТЦК. Тут вони проходять оформлення документів, перевірки, і потім вже встановленим порядком відправляються у навчальні центри. Він також підтвердив, що четверо чоловіків, яких вивели медики, були нами піймані за те, що втекли з військових частин.

"Вони зараз знаходяться в медичному центрі Національної гвардії, і їм надається допомога. Відповідно до цього випадку ми проведемо службове розслідування", — сказав Півненко, зазначивши, що нині є проблема: місце дислокації потрібно міняти.

"Я вам скажу, що треба змінити: місце дислокації. Тому що сюди може прилетіти російська ракета і загинуть всі наші люди. Оце, що треба робити. Це треба щас терміново шукати, куди їх переміщати. Оце проблема, яка сталась на сьогодні", — сказав голова Нацгвардії.

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