"Схема витягання ухилянтів": СБУ встановила близько 100 учасників заворушень на Київщині

Служба безпеки України ідентифікувала близько 100 осіб, які брали активну участь у заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. За даними СБУ та МВС, метою конфлікту було звільнення військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину.

Про це 3 листопада повідомили на брифінгу в Києві заступник голови СБУ Іван Рудницький і міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Рудницького, правоохоронці встановили близько 100 активних учасників подій. Наразі вирішується питання про затримання окремих осіб. Раніше вже затримали жінку, яка, за даними керівника Офісу президента Кирила Буданова, брала участь у підготовці конфлікту.

Рудницький зазначив, що метою заворушень було викрадення одного з військовослужбовців. За його словами, організатори планували створити суспільний резонанс. Наразі обстановка в Петропавлівській Борщагівці контрольована і спокійна.

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Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський назвав повідомлення про нібито катівні в будинку фейками. Він також заявив, що затримана жінка приїхала туди з метою звільнення військовослужбовців.

"Це своєрідна схема витягання ухилянтів. Ця дама із тією метою і їхала", — сказав Вигівський.

Що відомо про події в Петропавлівській Борщагівці

У понеділок, 2 листопада, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що на території одного з домоволодінь у Петропавлівській Борщагівці нібито перебувають чоловіки, які могли самовільно залишити військову частину, а також військовослужбовці Нацгвардії.

Місцеві мешканці зібралися біля будинку, намагалися вибити ворота та відчинити їх підручними засобами. На місце прибули керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Нацгвардії.

Згодом у поліції повідомили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги. Медики заявили про перешкоджання їм у доступі до громадянина. Водночас правоохоронці спростували інформацію про незаконне утримування людей і загибель чоловіка в будинку.

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко повідомив, що в будівлі розташовувався один із підрозділів, де перебували 18 військовослужбовців. Там також знаходилися четверо військових, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини. Зрештою їх госпіталізували.

Півненко наголосив на неприпустимості неналежного ставлення до військовослужбовців. Він повідомив, що обставини перебування військових у будинку перевірять, проведуть розслідування та оприлюднять його результати.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук зазначив, що родичі військовослужбовців ознайомилися з умовами їхнього перебування та переконалися, що вони не перебувають у стані, про який повідомляли в соцмережах. За його словами, військових невдовзі мали перемістити з міркувань безпеки.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що серед військовослужбовців, які перебували на місці дислокації, були захисники "Азовсталі" та звільнені з російського полону. За її словами, вони зазнали нападу з боку цивільних мешканців.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що жінка, яка прибула до місця розташування Нацгвардії в одязі медичного персоналу, перед цим проводила розвідку локації та була залучена до підготовки конфлікту. Він також зазначив, що події були організованими, а їхні ініціатори понесуть покарання.