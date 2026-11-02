40 чоловіків у підвалі та мішок на голові: що відомо про скандал на Петропавлівській Борщагівці

У соцмережах поширюється інформація про можливе утримання 40 людей у підвалі будинку на вулиці Сонячній, 7. Офіційного підтвердження повідомлення наразі немає

Все почалось із трансляцій у соцмережах на яких жінки стверджували, що в підвалі приватного будинку нібито утримують 40 чоловіків, а Нацполіція нічого не робить. На відео також видно лікарку приватної швидкої "Медпрестиж", яка навіть стала на коліна, аби її пустили всередину. На місце події вже прибули журналісти ТСН та "Новини. Live", які намагались з'ясувати, що відбувається. Фокус зібрав все, що відомо.

Першоджерело повідомлення та його достовірність поки не встановлені.

Згідно з дописами, у підвалі однієї з будівель у Петропавлівській Борщагівці можуть перебувати приблизно 40 людей. Автори повідомлень стверджують, що доступ до приміщення контролюють озброєні чоловіки. За неперевіреними даними, медиків не допустили до приміщення, де можуть перебувати четверо людей у критичному стані, а один нібито вже навіть помер.

Видео дня

Однак особи, яких у повідомленнях називають "власниками" будівлі, нібито відмовилися впустити медичних працівників. Водночас незрозуміло, звідки надійшла ця інформація та чи мали медики можливість оцінити стан цих осіб.

Втім ТСН вже зв'язались із представниками правоохоронних органів де їм повідомили, що інформація про те, що у передмісті Києва у заручниках нібито перебуває 40 людей, не відповідає дійсності.

"Як розповіли джерела ТСН, там перебуває одна людина, попередньо — це чоловік, який може бути у СЗЧ. Наразі інформація уточнюється", — зазначили журналісти.

Наразі немає підтверджених відомостей про те, що це за будинок, скільки людей є всередині та з чого взагалі почався конфлікт та хто запостив перші відео, які нині розходяться соцмережами.

Медикиня, яка перебуває на місці події, стверджує, що до будинку привезли "людину з мішком на голові". Звідки в неї ця інформація – вона не повідомила.

Офіційних повідомлень від поліції Київської області, ДСНС, обласної військової адміністрації або служби екстреної медичної допомоги, які б підтверджували наведені обставини, наразі немає.

Але треба зазначити, що інформацію про конфлікт на Сонячній, 7 оперативно опублікував депутат-втікач Артем Дмитрук, який нині перебуває в РФ. Він стверджує, що "людей викрадають та утримують, вимагаючи в рідних викуп".

Заступник начальника поліції Київської області з місця події повідомив, що на місце їде військове командування.

За даними Укрінформ загиблих і постраждалих немає. У приватному будинку, попередньо, перебували військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії.

"На місці події поблизу приватного будинку, де попередньо перебували військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України, працюють представники НГУ та Національної поліції", — сказано у повідомленні.

В той же час "Україна Сьогодні" взагалі стверджує, що "медикиня швидкої" взагалі не медик, а так звана "журналістка-розслідувачка", яка виступає "за мир".

Реакція Нацполіції на події на Петропавлівській Борщагівці

З'явилась офіційна реакція правоохоронців на інцидент у селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині. У Нацполіції зазначили, що до поліції Київщини надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина. Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі.

"Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності. На місці події працюють керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України. Обставини з’ясовуються", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканець Одеси провів у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки майже п'ять діб, хоча раніше його двічі – у 2020 та 2023 роках – знімали з військового обліку через проблеми із зором.

Також повідомлялося, що у Верховній Раді немає законопроєктів про зниження мобілізаційного віку нижче 25 років або призов жінок. Водночас обговорюють зміни для чоловіків старшої вікової групи, яким можуть знизити верхню межу призову.