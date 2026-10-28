Сліпого мешканця Одеси майже п"ять діб утримували в ТЦК: чим закінчилася незаконна мобілізація

Майже п’ять діб провів у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки мешканець Одеси, якого раніше вже знімали з військового обліку через проблеми із зором — у 2020 та 2023 роках.

Однак 14 березня 2026 року люди у військовій формі затримали його біля будинку, незважаючи на те, що він показав документи, після чого примусово доставили до ТЦК, де вилучили засоби зв’язку, не оформили затримання та утримували майже п’ять діб, повідомляє "Думська". При цьому ще 11 лютого цього ж року Одеський окружний адміністративний суд визнав дії ТЦК щодо внесення відомостей про порушення правил військового обліку та розшук чоловіка протиправними.

Звільнити його вдалося лише після втручання адвоката та повторного надання медичних документів.

7 жовтня 2026 року одесит подав заяву до Державного бюро розслідувань щодо можливих кримінальних правопорушень. Оскільки відомості не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), його адвокат подав скаргу до суду на бездіяльність слідчих.

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При цьому наголошується, що слідчий суддя перевіряє факт подання заяви та факт невнесення відомостей до ЄРДР, а питання кваліфікації діяння та наявності складу злочину не є предметом такого розгляду.

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19 жовтня Пересипський районний суд Одеси частково задовольнив скаргу, зобов’язавши уповноважених співробітників ДБР внести до ЄРДР відомості, викладені у заяві, та надати чоловікові виписку з реєстру протягом 24 годин після внесення даних.

Нагадаємо, співробітники ТЦК силою вивели чоловіка з будинку на Волині.

Також повідомлялося, що в Херсонській області намагалися мобілізувати водія катафалка прямо під час похорону.