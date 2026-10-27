Водія катафалка намагалися мобілізувати прямо під час похорону: у поліції все пояснили

26 жовтня у соцмережах поширилося відео, де, як стверджується, у Херсонській області поліція та військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки мобілізували водія катафалка прямо під час похорону.

На кадрах труну з тілом перевантажують з мікроавтобуса на кузов іншого автомобіля, що викликали родичі покійного після того, як процесію зупинили, а жінка за кадром каже, що за машинами гналися шестеро людей, котрі до цього "перед ним на коліна ставали". Найімовірніше, йдеться про похорон українського захисника.

За словами авторки допису, їм не дозволили доїхати до кладовища, що розташоване за 10 кілометрів. Вона не шкодує ненормативної лексики на адресу поліцейських.

Увага: у відео міститься ненормативна лексика!

Відео викликало широкий суспільний резонанс, і через добу після його появи поліція Херсонської області надала своє пояснення того, що сталося.

Видео дня

За словами правоохоронців, все трапилося ще 22 жовтня в одному з населених пунктів Великоолександрівської громади. У поліції заявили, що зупинили два автомобілі, водії яких різко звернули з головної дороги перед блокпостом і згодом виїхали на неї вже за пунктом перевірки.

"Тоді з'ясувалося, що водій мікроавтобуса перебуває у статусі особи, яка ухиляється від військового обліку, проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), призову на військову службу під час мобілізації та розшукується центрально-міським РТЦК та СП у м. Кривий Ріг", — йдеться у заяві.

За словами правоохоронців, чоловіка, про якого йдеться, не затримували. Протягом усього спілкування він перебував у автомобілі.

У цей час прибули родичі померлого і почали перевантажувати труну з тілом покійного на причіп. Правоохоронці, у свою чергу, запропонували супроводити процесію до місця призначення і першими поїхали з місця події.

"Наразі перевіркою встановлено, що під час руху водій мікроавтобуса зупинився, вискочив з автомобіля та втік у лісосмугу, залишивши транспортний засіб із труною всередині. Зазначимо, що на той момент поліцейські не перебували поруч і не бачили моменту зупинки та втечі. Про це їм повідомили очевидці, які їхали ззаду", — додали в поліції, наголосивши, що за цим фактом розпочато службове розслідування.

Правоохоронці також опублікували запис з натільної камери, на якому, серед іншого, чутно, що водій вискочив з машини й кинувся бігти в бік замінованого поля.

Нагадаємо, ТЦК залучив до своїх лав колишнього футболіста "Шахтаря".

Також повідомлялося, що на Закарпатті ТЦК фіктивно мобілізували "мертві душі" та військових.